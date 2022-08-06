Göztepe, Fenerbahçe'den üç oyuncu istiyor! Yeni transfer...

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Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’den sağ bek Uğur Kaan Yıldız ve stoper Emir Ortakaya’yı renklerine bağlarken, kalecisi İrfan Can Eğribayat’ı da sarı-lacivertlilere kiraladı. Fenerbahçe ile yoğun görüşmeler sürdüren Göztepe’nin 3 oyuncu daha istediği bildirildi.

Göztepe yönetiminin Fenerbahçe’de forma şansı bulmakta zorlanan Tiago Çukur, Burak Kapacak ve Muhammed Gümüşkaya ile ilgilendiği ifade edildi. Üç futbolcuyu da kiralamak için Fenerbahçe ile temaslarını sürdüren Göztepe’nin önemli mesafe katettiği vurgulandı. Fenerbahçe teknik ekibinin de Tiago, Burak ve Muhammed’in deneyim kazanmaları için oynayabilecekleri bir takıma kiralanmasına sıcak baktığı dile getirildi.

Altay'da Deniz Kadah yetişmiyor

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da geçen sezon sakatlık yaşayan santrfor Deniz Kadah’ın yeni sezonun ilk haftalarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Geçen sezon antrenmanda sakatlanıp, sol diz bağlarında yırtık tespit edilen 36 yaşındaki golcü, Süper Lig’de oynanan son 10 karşılaşmada forma giyememişti.

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Uzun süredir tedavi gören ve bireysel çalışan gurbetçi forvet, İzmir ekibiyle yeniden anlaştıktan sonra Afyon’da gerçekleşen ikinci etap kampında takıma dahil oldu. İzmir’de fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışan Deniz’in sezonun ilk 4-5 maçını kaçırması bekleniyor. Dizini kuvvetlendirme çalışmaları yapan Deniz Kadah’ın tamamen iyileşmeden riske edilmeyeceği bildirildi.

Menemen FK'dan iki imza daha

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, dış transferde Sakaryaspor’dan 32 yaşındaki eski forveti Ali Özgün ile 2 yıllık, Etimesgut Belediysepor’dan 29 yaşındaki sol bek Oktay Kancı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gurbetçi golcü Ali Özgün, Waldh Mannheim, VfR Mannheim, TSG Weinheim, VfR Burstadt, Wormatia Worms, Gümüşhanespor, Osmanlıspor kulüplerinde de görev yaparken, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Sakaryaspor’da ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 gol kaydetti.

Karabiga Belediyespor’da futbola başlayan savunmacı Oktay Kancı ise sırasıyla Çanspor, Gönen Bld, Altındağ Bld, Afjet Afyonspor, Nazilli Bld, Ankaraspor’da top koşturdu. İki futbolcu da sarı-lacivertli ekibin Afyon’da 18 Ağustos’a kadar sürecek kampına katıldı. Menemen FK böylelikle toplamda 17 transfere ulaştı.

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Altınordu'nun Avrupa gururu

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu, kendi bünyesinden çıkardığı bir futbolcunun daha Avrupa’ya transfer olmasıyla gururlandı. İzmir ekibinin altyapısında yetişip geçen sezon ara transfer döneminde Trabzonspor’a tranfer olan 20 yaşındaki santrfor Enis Destan, Karadeniz ekibi tarafından Polonya ekibi Warta Poznan’a kiralık olarak gönderildi. Bu tranfserle birlikte kırmızı-lacivertliler, şimdiye kadar kendi yetiştirdiği 8’inci futbolcuyu Avrupa arenasında izleme mutluluğu yaşayacak. Altınordu, "Bir evladımız daha Avrupa’da" mesajıyla Enis Destan’ın imza fotoğrafını paylaştı.

Fransa’da Olympique Marsilya’da oynayan Altınordu patentli milli yıldız Cengiz Ünder daha önce İtalya’da Roma, İngiltere’de Leicester City forması giydi. Leicester City’de top koşturan milli savunmacı Çağlar Söyüncü, Altınordu’dan Almanya kulübü Freiburg’a transfer olmuştu. Barış Alıcı ve Berke Özer, bir dönem Belçika’da Westerlo’da oynadı. Burak İnce, Almanya’da Bielefeld’de görev yaparken, Yiğit Emre Çeltik Hollanda ekibi Fortuna Sittard’dan Polonya takımı Podbeskidzie’ye geçti. Ravil Tagir ise yeni sezonda Westerlo’da boy gösterecek.