Son dakika: Fenerbahçe'de golcü için yeni aday: Maxi Gomez

Haberin Devamı

Yeni sezonda Süper Lig 'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus, Slovacko karşılaşmasının ardından, "Kadromuzdan memnunuz. Ancak bir forvet transferi daha yapabiliriz" açıklamasını yaptı. Sarı-Lacivertli yönetimin, stoper, kaleci ve sol bek transferlerinin ardından golcü konusunda da mutlu sona ulaşmayı hedeflediği bildirildi. Santrfor konusunda listeye giren son ismin, İspanya'da Valencia'da forma giyen Maxi Gomez olduğu bilgisine ulaşıldı.

Fanatik'in haberine göre Gomez için İspanyollar'la ilk görüşme yapıldı. Valencia'nın hocası Gennaro Gattuso, Juventus'tan Arthur Melo'yu istiyor. Ekonomik anlamda Melo için bütçe yaratmak isteyen Valencia, Gomez'in yanı sıra birkaç oyuncusunu daha elden çıkarmayı hedefliyor. Daha önce Gomez için Club Brugge ile el sıkışıldığı, ancak oyuncunun 2.5 milyon Euro yıllık maaş beklentisi sonrası anlaşma sağlanamamıştı.

Haberin Devamı

12 milyon euro

Sarı-Lacivertliler, oyuncunun istediği bu parayı karşılamaya hazır. Kulübünün ise bonservis bedeli olarak 12 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği konuşuluyor. Kanarya'nın, Valencia ile pazarlıkları sürdürüp, ekonomik anlamda da şartları zorlayacağı bildirildi.

Benzema'dan sonra kafa golünde ikinci sırada

4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor. Gomez, ligde attığı 52 golün yüzde 34.6'sını bu şekilde kaydetti.

Plea'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin santrfor adaylarından olan Alassane Plea'dan Sarı-lacivertli kulübe kötü haber geldi.

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Plea, takımıyla yeni sözleşme imzaladı. Gladbach'tan yapılan açıklamada Plea'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

2018 yazında Nice'ten 23 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Transfer edilen Plea, Gladbach formasıyla çıktığı 243 maçta 47 gol atıp 30 asist yaptı.