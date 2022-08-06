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Fenerbahçe'nin reddettiği teklif! Attila Szalai'yi resmen istediler...

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#Fenerbahçe#Attila Szalai#Fenerbahçe Haberleri
Fenerbahçenin reddettiği teklif Attila Szalaiyi resmen istediler...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 08:32

Kim Min Jae ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler Attila Szalai'nin üzerinde... Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan talipler var. Szalai'ye yapılan ve Fenerbahçe'nin reddettiği son teklif de ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de savunma hattının önemli ismi Kim Min Jae'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte gözler Attila Szalai'ye çevrildi.

Sarı lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai'ye Premier Lig ekiplerinden resmi teklif yapıldığı ortaya çıktı. Savunmasını güçlendirmek için arayışta olan West Ham, Fenerbahçeli savunmacı için resmi teklif yaptı.

Dış basına yansıyan haberlere göre; Premier Lig ekibi Macar savunmacının bonservisi için 8 milyon euro önerdi. Ancak Fenerbahçe bu teklifi yetersz buldu ve reddetti.

Fenerbahçe'nin yapılan teklifi reddetmesinin ardından ise İngiliz ekibinin yeni bir teklifle sarı lacivertlilerin kapısını çalacağı iddia ediliyor.

Attila Szalai'nin talipleri arasında olan bir başka kulüp ise Bologna. İtalyanlar Szalai için 10 milyon euroya yakın teklif yaparken sarı lacivertliler bu bareme oyuncuyu bırakma niyetinde değil.

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Attila Szalai, geçen yılın Ocak ayında Fenerbahçe'ye Apollon Limassol'dan 2.2 milyon euroya transfer edilmişti.

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#Fenerbahçe#Attila Szalai#Fenerbahçe Haberleri

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