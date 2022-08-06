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Fenerbahçe'de yeni oyunculara tam not! Volkan Demirel'le başladı, Jorge Jesus'la sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Emre Mor#Jorge Jesus
Fenerbahçede yeni oyunculara tam not Volkan Demirelle başladı, Jorge Jesusla sürüyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 07:00

Slovacko önünde şov yapan Fenerbahçe’de yeni transferler farklarını ortaya koydular. Lincoln’ün özellikle oyunu okumadaki becerisi ve sol ayağıyla çektiği şutlar beğeni topladı. Emre Mor’un Karagümrük’te başlayan zihinsel gelişiminin F.Bahçe’de devam ettiği görüldü. Arao’nun 30-35 metrelik adrese teslim pasları, kesiciliği ve öne çıkışları da alkış aldı.

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UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda ağırladığı Slovacko’yu rahat bir oyun ve şık gollerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’de yeni transferler göz doldururken, özellikle Lincoln, Emre Mor ile Arao taraftarlardan ve tüm otoritelerden tam not aldı. Sarı lacivertli formayı ilk kez giyen stoper Henrique ise ilk maç heyecanıyla bir pozisyon hatası yapmasına rağmen, kesiciliği ve oyunu geriden başlatmadaki başarısıyla göz doldurdu.

JESUS KENDİ TAKIMINI OLUŞTURUYOR

Bu sezon takımın başına getirilen dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus, geçen sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla taraftarın gönlünü alıp kredi tazeleyen kadroda köklü değişikliklere imza atmış ve adeta sil baştan bir takım yaratmıştı. Camianın çok büyük şeyler beklediği Jesus’un meydana çıkardığı yeni Fenerbahçe iki Dinamo Kiev karşılaşmasının ardından Slovacko karşısında çıktığı üçüncü ciddi sınavında da gerek futbolu gerek yeni transferlerinin performansıyla güven verdi.

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DEMİREL’LE BAŞLADI JESUS’LA SÜRÜYOR

Jesus’un göreve gelir gelmez ilk transferi olan Lincoln Henrique özellikle oyunu okumadaki becerisi, sol ayağıyla çektiği şutlar, Portekizli teknik adamın ne kadar haklı olduğunu gözler önüne serdi. Geçen sezon Karagümrük çatısında Volkan Demirel’le başlayan ve Jorge Jesus’la devam edecek gibi gözüken Emre Mor’daki zihinsel değişim Fenerbahçe’yi mutlu edecek sinyaller verirken, defansif ön libero Arao’nun 30-35 metrelik adrese teslim pasları, kesiciliği ve zaman zaman öne çıkışları alkış aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Emre Mor#Jorge Jesus

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