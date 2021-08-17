Giresunspor 0 - 2 Galatasaray (Maçın golleri ve özeti)

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Galatasaray, Süper Lig'deki ilk maçında Giresunspor'la deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Galatasaray, lige 3 puanla merhaba dedi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Diange ve 45+2'de Cicaldau penaltıdan kaydetti.

Sarı kırmızılı takım, 40. dakikada Mbaye Diagne'nin ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı.

Ev sahibi Giresunspor'da Hüsamettin Tut, 45. dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Galatasaray'da ise takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na hem yumruk hem de kafa atan Marcao, 63. dakikada oyundan atılan isim oldu.

44 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Giresunspor, ilk maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Giresunspor'a konuk oldu.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim mücadeleye, Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan İsmail Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne ilk 11'iyle çıktı.

Terim'in UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında görev verdiği Arda Turan'ın yerine Cicaldau ilk 11'de yer aldı. Yine bu maçta görev alamayan Muslera da Süper Lig maçıyla ilk 11'deki yerine döndü.

Galatasaray'da Berk Balaban, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Babel, Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Arda Turan yedek kulübesinde yer aldı.

Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş ilk 11'de Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere, Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer, Flavio, Serginho, Balde'ye yer verdi.

Yeşil-beyazlılarda Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Diarra, Traore, Umut Nayir, Diabate, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Ertuğrul Şenlikoğlu, Çekdar Orhan yedek soyundu.

Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar stattan izledi.

44 YIL SONRA İLK MAÇ

1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra ilk kez Süper Lig arenasına çıktı.

Karadeniz temsilcisi son maçını 1977 yılında Eskişehirspor ile deplasmanda oynamıştı.

GİRESUNSPOR KUPASINI ALDI

TFF 1. Lig'de ligi Adana Demirspor ile aynı puanda ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Giresunspor kupasını maç öncesi aldı. Oyunculardan İbrahime Balde ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet kupayı kaldırarak sevinç yaşadı.

Öte yandan Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada soldan Serginho'nun pasında topla buluşan Balde'nin ceza sahası dışı çaprazdan vurduğu şut yandan dışarıya gitti.

25. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahası içerisine yerden ortasında Balde topla buluştu. Balde'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından az farkla dışarıya gitti.

31. dakikada Galatasaray öne geçti. Savunma arkasına atılan topla buluşan Feghouli'nin şutu kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

38. dakikada sağdan ceza sahası içerisine ilerleyen Boey, Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasına gösterdi.

40. dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin yerden vuruşunda sağına uzanan Okan Kocuk topu çıkardı.

43. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Diagne altı pas önünde Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Özdamar pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi.

45+2. dakikada penaltıyı kullanan Cicaldau topu ağlara gönderdi: 0-2.

İKİNCİ YARI

58. dakikada Diagne'nin pasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından attığı şutu kaleci Okan Kocuk çıkardı.

60. dakikada Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Erkan Özdamar kırmızı kartla Marcao'yu oyundan attı.

68. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasına yükselen Perez'in kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

90+2. dakikada ceza sahası önünden Falcao'nun attığı şut yandan dışarıya çıktı.

90+5. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın attığı şut kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere (Dk. 46 Traore), Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer (Dk. 80 Umut Nayir), Flavio, Serginho , Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 65 Alpaslan Öztürk), Berkan İsmail Kutlu, Feghouli (Dk. 65 Babel), Cicaldau (Dk. 83 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 80 Falcao)

Gol: Dk. 31 Diagne, Dk. 45 2 Cicaldau (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 45 Hüsamettin Tut (Giresunspor), Dk. 63 Marcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Luyindama (Galatasaray)

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