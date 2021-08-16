Son Dakika: Giresunspor - Galatasaray maçına damga vuran sevinç! Sosyal medyada tepki yağdı...

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İlk 45 dakikada sarı-kırmızılılar 2 penaltı atışı kazanırken, ilk atış sonrasında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk bölümü dengeli bir şekilde geçilirken, sarı-kırmızılılar Mbaye Diagne'nin 31. dakikadaki golüyle 1-0 geçti. Bu dakikadan sonra üstünlüğü ele alan Galatasaray, 37. dakikada penaltı kazandı.

İlk golü kaydeden Diagne topun başına geçti ve penaltıyı kullandı ancak Okan Kocuk'u geçemedi.

Galatasaray'ın sezon başında Giresunspor'a 1 yıllığına kiraladığı başarılı kaleci, penaltıyı kurtarmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Bonservisi Galatasaray'da bulunan Okan Kocuk'un bu sevinci dikkat çekerken, bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, genç file bekçisine sosyal medyada tepki gösterdi.

"OKAN'I MUSLERA SONRASINA HAZIRLIYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon öncesi yaptığı açıklamada Okan Kocuk'u Fernando Muslera sonrası kaleye geçmesi için hazırladıklarını söylemişti.

Terim açıklamasında, "Aslan gibi geçen sene Galatasaray’da oynayıp nasıl gereğini yaptılarsa, namuslu şerefli insanlar, Okan da çıkıp en iyi şekilde oynayacaktır. Bunun konusu edilemez. Biz de Okan’ı Muslera sonrasına hazırlıyoruz. Oynaması için kiralık olarak verdik. İnşallah çok başarılı olacak. Böyle bir projemiz var" ifadelerini kullanmıştı.

DIAGNE GOLLE BAŞLADI

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mbaye Diagne, Süper Lig'deki ilk maça 11'de başladı ve 31. dakikada ağları havalandırdı.

PSV ve St. Johnstone maçlarında da ağları havalandıran Senegalli golcü, Giresunspor karşısında da ağları havalandırarak iyi performansını sürdürdü.

Mbaye Diagne, Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Ocak 2018'den bu yana ligde en fazla gol atan futbolcu konumunda.

44 YIL SONRA İLK MAÇ

1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra ilk kez Süper Lig arenasına çıktı.

Karadeniz temsilcisi son maçını 1977 yılında Eskişehirspor ile deplasmanda oynamıştı.

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