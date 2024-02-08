×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Gaziantep FK maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan olay hareket! Son düdükle birlikte kameralar ona döndü...

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#İsmail Kartal#Marius Sumudica
Gaziantep FK maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartaldan olay hareket Son düdükle birlikte kameralar ona döndü...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 09:53

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı - lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maç sonunda yaptığı hareket ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi kaydetti.

Sarı - lacivertliler, bu skorla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı ve rakibini beklemeye başladı.

İSMAİL KARTAL, SUMUDICA İLE TOKALAŞMADI

Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından ise kameralar Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a döndü. Kartal, Gaziantep FK Teknk Direktörü Marius Sumudica'nın yüzüne dahi bakmadan soyunma odasının yolunu tuttu.

Gaziantep FK maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartaldan olay hareket Son düdükle birlikte kameralar ona döndü...

Haberin Devamı

Bu hareketin sebebinin ise Süper Lig'de oynanan maçın ardından Marius Sumudica'nın İsmail Kartal hakkında yaptığı açıklamaların olduğu öne sürüldü.

Gözden KaçmasınSuudi Arabistandan şaşırtan Galatasaray ve transfer açıklaması: Onu almak için paramız yetmediSuudi Arabistan'dan şaşırtan Galatasaray ve transfer açıklaması: 'Onu almak için paramız yetmedi!'Haberi Görüntüle

KARTAL: 'MUHATAP OLMAK İSTEMİYORUM'

Maç sonunda konuşan İsmail Kartal, "Sumudica, geçen hafta benim zeminle alakalı dediklerime cevap vermiş ama geçen sene zeminle alakalı aynı eleştirileri kendisi de yapmış. Lütfen ona da bakın. Onunla ilgili bir cevap vermek istemiyorum. Muhatap olmak da istemiyorum." dedi.

Gaziantep FK maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartaldan olay hareket Son düdükle birlikte kameralar ona döndü...

SUMUDICA NE DEMİŞTİ?

Marius Sumudica, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fenerbahçe maçı sonrasında İsmail Kartal'ı hedef alarak, "İsmail Kartal kim? İsmail hocanın futbol konuşması gerekiyor. Aynı zeminde biz de oynadık. İsmail Kartal isterse federasyona yazı göndersin bütün maçları onların sahasında oynayalım. Burada futbol konuşulması lazım. Sahamız böyle ama istiyorsa dilediği zeminde oynayabiliriz. Biz de Sivas’a gidip oynayacağız. Orada da zemin kötü olacak ve biz puan kaybedersek bu bizim için bahane mi olacak. Tüm teknik direktörlere saygı duyuyorum ama İsmail Kartal’ın bize ve zeminimize saygı duyması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Gözden KaçmasınGaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrasında dikkat çeken tespit: Sanki Şampiyonlar Ligi finaliGaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrasında dikkat çeken tespit: 'Sanki Şampiyonlar Ligi finali!'Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#İsmail Kartal#Marius Sumudica

BAKMADAN GEÇME!