Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar ve jokeyler! Koşunun favorisi kim? Gözler Ahmet Çelik ve Halis Karataş'ta ama...

Gazi Koşusu için nefesler tutuldu... Bu yıl 95’incisi yapılacak olan Gazi Koşusu'nda birbirinden önemli atlar ve jokeyler kıyasıya bir yarış içerisine girecek.

İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 2400 metre mesafede koşulacak olan koşuda, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığımızın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için piste çıkacak.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu, bugün saat 17.15'te 95. kez gerçekleştirilecek.

Gazi Koşusu'nun heyecanını Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan yarış günü özel paylaşımlarımız olacak. Bununla birlikte saatler 17:15'i gösterdiğinde başlayacak müthiş mücadele Instagram hesabımızdan da naklen yayınlanacak.

ÜST ÜSTE İKİNCİ YIL SEYİRCİSİZ

Gazi Koşusu'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmayacak. Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi", geçen yıl gibi seyirci olmadan yapılacak.

KAZANAN AT SAHİBİNİ ZENGİN EDECEK



Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktarda ödül kazandıracak.

Gazi Koşusu'nda 2021 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin, üçüncüye 420 bin, dördüncüye 210 bin, beşinciye de 105 bin lira ödenecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisiyse, bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.

GAZİ KOŞUSU'NDA FAVORİ REAL RUNNER

Bu sene Gazi Koşusu'nda öne çıkan safkan 14 numaralı Real Runner. Gökhan Gocakaya ile start alacak Real Runner'ın en ciddi rakibi Burgas olarak öne çıkıyor.

Gazi Koşusu'nu üst üste 6 defa kazanan Ahmet Çelik, Burgas ile bu seriyi 7'ye yükseltme amacında. İllüzyon ve Gülüm Osman ise daha sonra şans verilen isimler.

Halis Karataş'ın üzerinde olacağı Mamba Forever'a ise bu isimlerin ardından şans veriliyor.

Ahmet Çelik'in geçen sene yarışı kazandıktan sonra verdiği röportajı hatırlıyoruz

95. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

Numarası / Safkan Sahibi / Jokey

1 Anadolu Aslanı - G. Emre İçer - Mehmet Kaya

2 Brave Gladiator - Hakan Saner - Hüseyin Şimşek

3 Burgas - Sanem Kahraman - Ahmet Çelik

4 Fiero Mio - Muammer Kitapçı - Sadettin Boyraz

5 Giant Dream - Esra Atman - Mustafa Çiçek

6 Gülüm Osman - Haci İpek - Hışman Çizik

7 Just Unique - Ayşegül Kurtel - Ayhan Kurşun

8 Kafkas Beyi - Burhan Şen - Nurettin Şen

9 King Jackson - Serkan Aydın - Mertcan Çelik

10 Malkoçhan - Mehmet Cahit Malkoç - Akın Sözen

11 Mamba Forever - Lale Melek Atman - Halis Karataş

12 Megaloman - Adnan Türkoğlu - Kadir Tokaçoğlu

13 Overlord - Duygu Fatura - Tolga Yıldız

14 Real Runner - Melis Kurtel Emin - Gökhan Kocakaya

15 Red Luck Alp - Şemsettin Evcimen - Müslüm Çelik

16 Runner of Darkness - Murat Bayar - Vahdettin Kaplan

17 Skyline - Taylan Arslan - Barış Kurdu

18 Strong Legs - Sema Ulaş - Nevzat Avci

19 Turgutlu Efesi - Hakan Özcan - Onur Öztürk

20 Villager Song - Deniz Kurtel - Gökhan Gökçe

21 İllüzyon - Ahmet Kurt - Özcan Yıldırım

22 Break the Chain - Günsen Soyupak - Adem Aslan