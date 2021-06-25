Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?? At yarışlarında 95. 'derbi' heyecanı
Yarışseverlerin heyecanla beklediği Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi İstanbul'da yapılacak. Peki, Gazi Koşusu ne zaman?
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Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 22 at katılacak. İşte, Gazi Koşusu hakkında merak edilen soruların yanıtları...
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Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek Gazi Koşusu, 26 Haziran Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak.
Yarış, TJK TV ile TAY TV'nin yanı sıra Kanal D, Habertürk, Fox TV, NTV, TV100, Haber Global, TRT Spor Yıldız, beIN Sports Haber, A Spor, Sportstv, SportsSmart ve Tivibu Spor kanallarından da yayımlanacak.
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SEYİRCİ ALINMAYACAK
Gazi Koşusu'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmayacak.
Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi", geçen yıl gibi seyirci olmadan yapılacak.
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TARİHÇESİ
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.
At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.
Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.
İlk Gazi Koşusu'nu ,Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.
İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.
Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.
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KAZANAN AT SAHİBİNİ ZENGİN EDECEK
Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktarda ödül kazandıracak.
Gazi Koşusu'nda 2021 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin, üçüncüye 420 bin, dördüncüye 210 bin, beşinciye de 105 bin lira ödenecek.
Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisiyse, bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.
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