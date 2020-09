Gazi Koşusu'nda tarih yazan Ahmet Çelik: 'Çayımı içtim, atıma bindim, kazandım'

Süleyman ARAT - Spor Arena | Büyük şampiyon sıcağı sıcağına Hürriyet'e konuştu. Türk yarışçılık tarihinin en büyük klasiği Gazi Koşusunu 6 kez üste kazanarak imkansız gibi görünen bir başarıya imza atan Ahmet Çelik adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Atatürk'ün heykelciğinin bulunduğu kupayı görünce 30 Ağustos nedeniyle çok duygulandığını belirten Çelik, "Atama sevgi ve saygıyla dokundum. Onun adı verilen bir yarışına katılmak, hele hele kazanmak ne büyük bir şeref. Zafer Bayramında, Türkçesi Zafere Çağrı olan atımla zafere koşmak beni çok duygulandırdı.



İlk kez 2015 yılında ‘Renk’ isimli atla Gazi Koşusunu kazanan Ahmet Çelik, daha sonra Graystrom, Piano Sonata, Hep Beraber, The Last Romance’la fotofiniş çizgisine önde girmiş, önceki gün de Call To Victory ile kazanarak 6’da 6 yapmış ve adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.



Büyük yarışın ardından iki koşuda daha at binen Ahmet Çelik, jokey odasında duşunu aldıktan sonra sıcağı sıcağına sorularımızı yanıtladı.



KUPAYA DUKUNDUM VE ÇOK DUYGULANDIM



Daha önce 5 kez Gazi Kupası’nı kaldırmasına rağmen her seferinde çok duygulandığını belirten Ahmet Çelik, “Seremoni için platforma çıkınca kupanın yanına geldim. Atamın heykeline sevgi ve saygıyla dokundum. Atamızın yarışına katılmak hele hele kazanmak ne büyük bir şeref. Bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkçesi Zafere çağrı olan atımla birlikte zafere koşmamız beni çok duygulandırdı. Atamızın şehitler verilerek ülkeyi kurtardığı günü şimdi biz kelimelerle anlamaya çalışıyoruz, ama bir ülke nasıl kurtulur nasıl bir mücadele verilir bunu ancak o günü yaşayanlar bilir” dedi. Sözlerine “Keşke Atamı canlı görebilmek nasip olabilseydi ama imdi onun yazdığı tarihi okuyor ve duygulanıyoruz. Bu yüzden Atamın kupasını kazanmanın onuru çok başka” diye devam etti.



CALL TO VİCTORY JENERASYONUNUN EN İYİSİ



Büyük yarışı çok rahat kazandığını belirten Ahmet Çelik, gece 24.0’da yattığını geç uyanıp dinlendiğini, hipodroma gelip ayaklarını uzatıp çayını içtikten sonra atına bindiğini belirterek “Niye strese gireyim ki? Kazanacağımdan çok emindim atıma da bu rahatlıkla bindim. Yarışta atımı da zorlamaya hiç gerek görmedim. O zaten her şeyi anlıyor son düzlükte sadece ‘Hadi’ dedim ve vitesi yükseltip kazandık. Bu at bu güne kadar dişe diş bir mücadele yaşamadı. Benden sert bir kamçı dahi yemedi. Henüz bir kere bile canı acımadı. Yumuşak bir kamçı dokunuşuyla uçuyor. Dışardan bakınca pek güven vermeyen bir tarzı var ama öz güveni çok yüksek bir at.”





RÜYA MESELESİ UYDURMA



Yarış camiasında dilden diye dolaşan Ahmet Çelik’in rüyasında 7 kez üst üste Gazi Koşusunu kazanacağını gördüğü şeklinde sözlerin doğru olmadığını söyleyen Çelik “Seyis arkadaşlardan biri bunu şakayla söyledi bu döndü dolaştı hipodrom efsanesi haline geldi. Böyle bir rüya yok. Ama insanlar bu rüya meselesine sevdi o halde biz de insanları niye kıralım ki 7’de 7 ile, o rüyayı gerçek yaparız.”



HEDEF TRIPLE CROWN



Yarış pistlerinin en önemli üçlemesi olarak bilinen ve en son 2001 yılında Yalçın Akağaç’ın Grand Ekinoks’la başardığı Trıple Crown’a bu yıl çok yakın olduğunu belirten Çelik, “Graystrom’la yarım boyla kaçırmıştım, Piano Sonata ise Erkek Tay Deneme yarışını kaybedince olmamıştı ama bu sene inşallah olacak” dedi. Bilindiği gibi Erkek Tay Deneme, Gazi ve Ankara Koşularını aynı yıl kazanan atlar Trıple Crown’u başarmış oluyor.



BEN İYİ JOKEYİM



Kendisi için yarış camiasında bazı kişilerin ‘En iyi jokey değil’ ifadeleri kullanmasını önemsemediğini belirten Çelik, “Ben kendimi biliyorum. Benim çok özel bir stilim var ama kimse benim stilimi hala bilmiyor ki. Benim atın üzerindeki duruşumu ona ne katkı verdiğimi anlamayanlar ezbere konuşuyor. Benim en büyük özelliğim rakiplerimin bir sonraki hamlesini bilmektir. Bu da benim iyi jokey olduğumun belgesidir. Kimse 500 kiloluk atı itemez, kamçıyla veya yarış sitiliyle de zafere götüremez. Bu iş bir beyin işidir, stratejidir. Kamçı vurmakla iyi jokey olunmaz. atı ancak ona kantarmadan hissini vererek itebilirsin. Ama ban anlayabiliyorum 100 sene de geçse ‘Adam iyi jokey değildi ama adam büyük yarışlarda büyük jokeydi’ diyecekler. Bunlar boş saçma şeyler.”



YURT DIŞINDA DA ZAFERE KOŞAR



Call To Victory yurt dışında da koşup büyük başarılar elde edebileceğini belirten Çelik “Bu at dünya çapında atlarla da boğuşur hiç bir eksik yanı yok. Fakat atın yol haritasını sahipleri çizer buna ben karar veremem.”



YALANDAN GALATASARAYLIYIM



At yarışından başka bir spor dalına ilgi duymadığını ifade eden Çelik “Galatasaray’ı tutuyorum ama yalandan. Bana bir futbolcu adı sorsanız bilmem. Sadece atlarla ilgiliyim zaten ilgilenecek vaktim de yok.”



TEK KORKUM AİLEMİ ÜZMEK



Çok sakin bir yapıya sahip olduğunu söyleyen şampiyon jokey, “Bir gün bu yarışı kaybedersem ailem çok üzülür biliyorum. O yüzden gaziye onları getirmiyorum. Yarıştan sonra eve gidince ailem yarışı izlerken yaşadığı duyguları anlatınca gözlerim doluyor, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.”



MERAK ETMEYİN YERİM VAR



Şampiyon jokeye son sorduğum soru evinde kupaları plaketleri koyacak yer kalıp kalmadığı şeklindeydi... Ahmet Çelik bu soruya ‘Merak etmeyin evim 4 + 1’ diye cevap verdi.

