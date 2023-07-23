Galatasaraylı yıldızların adı formalara yazdırılamıyor

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23. şampiyonluğuna ulaşan ve kadrosuna kattığı yıldızları ile geçen sezon aylar önce Galatasaray formalarını tüketen taraftarın bu kez de başka bir sorunu var. Sarı kırmızılı yönetim, Nike ile görüşüp 2023-24 sezonu formalarını hemen satışa sunsa da bu kez harf ve karakterler yok sattı. Galatasaray taraftarı geçen sezona damgasını vuran İcardi’nin formasını alamaz oldu. Sadece İcardi de değil, GS Store mağazalarında 1499 TL’ye satın aldığı taraftar formasına Galatasaray yıldızların ismini yazdırılamıyor. Nedenine gelince...

HARF EKSiKLiĞi YÜZÜNDEN iSiM BASKISI YAPILAMIYOR

GS Store mağazalarında formalara isim baskısı yapılamıyor. Çünkü A, R ve E harfleri tükendi. Bu nedenle Galatasaray taraftarı transferine çok sevindiği İcardi forması alamıyor ya da aldığı formaya Arjantinli yıldızın ismini yazdıramıyor. Bu harfler dışında 1 numara da kalmamış durumda. Sadece İcardi değil A,R ve E harfleri mağazalarda kalmadığı için Galatasaray 11’indeki yıldızlarının hiçbirinin ismi formalara yazdırılamıyor!

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10 GÜN iÇiNDE SORUN ÇÖZÜLECEK ·

Galatasaray taraftarı mağazalardan şu anda forma alsa da oyuncuların ismini harf krizi nedeniyle yazdıramıyor. Mağazalara verilen bilgi ise 10 gün içinde eksik olan bu harflerin tedarik edileceği yönünde.

CiMBOM’A YENi SPONSOR

Galatasaray, GKN Kargo ile sponsorluk anlaşması yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada “Futbol takımımızın yurt içi maçlarında forma sol kolunda logo hakkını da kapsayan bu anlaşma ile GKN Kargo, 2023-24 sezonunda kulübümüzün sponsoru oldu” denildi. Sponsorluk anlaşmasına ilişkin detaylar ilerleyen günlerde düzenlenecek tanıtımda duyurulacak.

GALATASARAY GÜNAY GÜVENÇ’i TRANSFER ETTi

Galatasaray, Okan Kocuk’un ayrılığı sonrası yerli kaleci arayışlarında sonuca ulaştı ve Gaziantep FK’dan Günay Güvenç’i kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, Gaziantep’e 400 bin Euro bonservis bedeli ve Batuhan Şen’i de kiralık olarak verecek. Ayrıca Günay’ın Gaziantep’ten alacağı olan 108 bin Euro’dan da vazgeçtiği belirtildi. 32 yaşındaki kaleci geçen sezon G.Antep ve kiralık oynadığı Kasımpaşa’da toplam 30 lig maçında 39 gol yedi.

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