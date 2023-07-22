Sébastien Desabre, Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu'yu değerlendirdi: Fantastik bir takım oyuncusu

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Angelino ve Halil Dervişoğlu ile sözleşme imzalayan son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'i 5.7 milyon euroya Nantes’a satan, sözleşmesi sona eren tecrübeli golcüsü Gomis’le yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmek için Al Nassr’dan Demokratik Kongolu forvet Cedric Bakambu ile anlaşma sağladı. Bakambu’nun Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’ndaki teknik direktörü Sébastien Desabre, transferle ilgili yorumlarını aktarırken, yıldız oyuncunun potansiyelini de değerlendirdi.

SEBASTİEN DESABRE’NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

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Cedric Bakambu, fantastik bir takım oyuncusu. Ayrıca iyi bir karakteri var. Kendisinin bütün amacı takım arkadaşlarına yardım etmektir. Tamamen buna konsantre oluyor. Çok mütevazi bir futbolcu. Bundan dolayı Galatasaray için kendisiyle anlaşma imzalamak büyük bir fırsat. İyi bir mantalite ve dinamizmle oyun kurup başlatabiliyor. Galatasaray için iyi bir tercih. Icardi ve Bakambu, çok zeki ve yetenekli oyuncu oldukları için hücum hattında bir problem olacağını düşünmüyorum. Sadece isimlerinden bile mükemmel bir ikili olacakları belli. Bakambu, daha önce Süper Lig’de oynadığı için takıma daha rahat ısınacaktır. Bu durum onun için bir avantaj olacaktır. Bakambu’nun Türkiye’yi sevdiğini biliyorum. Cedric Bakambu, çalışkan bir futbolcu olduğu için oynadığı her takımda gol atan bir oyuncu. Oynadığı süre boyunca çok sayıda gol atacağını düşünüyorum.