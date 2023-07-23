Galatasaray, Bakambu transferini açıkladı

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Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Geçen sezon Yunan ekibi Olimpiakos’ta forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 37 maçta 18 gol kaydetmişti.

Galatasaray, Cedric Bakambu’ya kavuştu. Sarı kırmızılı kulüp her konuda anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu golcüyü aslında önceki gün İstanbul’a getirecekti. Ancak uçağı arıza yapan Bakambu dün gece geç saatlerde İstanbul’a indi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Bonservisi için Al Nassr’dan alacağı 400 bin eurodan fedakarlık yapan Bakambu, G.Saray’dan yılda 1.3 milyon euro alacak. · ÖTE yandan İngiliz Daily Mail Gazetesi, Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Wilfried Zaha’ya 8 milyon pound teklif ettiğini ileri sürdü.

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