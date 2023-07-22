Lionel Messi yine inanılmazı başardı! İlk maçında son dakika golü, tribünlerde yıldızlar geçidi...

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Paris Saint Germain'den ayrılıktan sonra MLS ekibi Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Inter Miami ve Cruz Azul arasında oynanan maç geçtiğimiz gece TSİ 03.00'te başladı.

MLS'e verilen arada Inter Miami, Meksika ve ABD takımlarının katılımıyla düzenlenen kupada Cruz Azul ile kozlarını paylaştı.

Inter Miami, Robert Taylor'un 44. dakikadaki golüyle öne geçti. Meksika ekibi buna 65'te Antuna ile cevap verdi.

54'TE OYUNA GİRDİ, SON DAKİKADA FRİKİKTEN ATTI

Mücadelenin 54. dakikasında oyuna giren Lionel Messi, 90+4. dakikada sahne aldı.

Arjantinli yıldız, attığı frikik golüyle takımına galibiyeti getirdi.

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ÇOCUKLARIYLA KUTLADI

MLS ekibinde ilk maçında golle tanışan Messi, saha kenarına gelerek çocuklarıyla sevincini paylaştı.

TRİBÜNDE YILDIZLAR

Spor dünyasının önemli isimleri de Lionel Messi'nin ilk maçında tribünlerdeki yerlerini aldı.

LeBron James, Serena Williams ve kulübün sahibi David Beckham sık sık ekranlara yansıdı.

Karşılaşma öncesinde Messi ile yanyana da gelen LeBron James, karşılaşmanın ardından Arjantinli yıldızın frikik golünü paylaşarak "İnanılmaz" ifadelerini kullandı.

BECKHAM'IN DUYGUSAL ANLARI

Messi'nin transferi için uzun süredir yoğun uğraş veren Davic Beckham da Messi'nin golü sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.