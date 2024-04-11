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Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi, Süper Kupa'daki protesto esnasında Fenerbahçe’yi alkışlama olayına açıklık getirdi

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#Süper Kupa#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi, Süper Kupadaki protesto esnasında Fenerbahçe’yi alkışlama olayına açıklık getirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 17:54

Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından yabancı hakem ve erteleme taleplerinin kabul edilmemesi durumunda Süper Kupa maçında sahadan çekileceklerini açıklamayan Fenerbahçe, Galatasaray karşısına U19 takımıyla çıkarken ikinci dakikada sahadan çekildi. Sarı lacivertli oyuncuların sahadan çekildiği esnada, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin alkışlaması dikkat çekerken Arjantinli futbolcu bu harekette açıklık getirdi.

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Fenerbahçe’nin U19 takımı sahadan çekilirken kenara giderek alkışlamaya başlayan Icardi’nin bu görüntüsü çok konuşuldu. 

Süper Kupa maçının kendisi birkaç dakika sürdü, yankıları ise günlerdir devam ediyor... TFF’yi protesto etmek amacıyla sahaya U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, bir süre mücadele ettikten sonra çekilmeyi planlamış ancak Icardi’nin henüz 50. saniyede attığı gol, gündemin biraz da bu yönde değişmesine yol açmıştı.

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MAURO ICARDI ALKIŞLAMIŞTI

Fenerbahçeli oyuncular, golün santrasını yapmadan, yöneticilerden gelen talimatla soyunma odasına doğru yönelmişlerdi. O anlarda en çok dikkat çeken detaylardan biri de golü atan Icardi’nin saha kenarına kadar gelerek alkış tutmaya başlamasıydı.

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Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi, Süper Kupadaki protesto esnasında Fenerbahçe’yi alkışlama olayına açıklık getirdi

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'YAKIN ÇEVRESİNE KONUŞTU'

Mauro Icardi’nin oyuncularla alay ettiği yönünde yorumlar yapılsa da Arjantinli yıldız bu yanlış anlaşılmayı kısa sürede düzeltmek istedi. Tecrübeli santrfor, sosyal medyadan gelen yorumların ardından yakın çevresiyle görüşlerini paylaştı.

"ONLAR KENDİLERİNDEN İSTENENİ YAPTI"

Fanatik'in haberine göre; Arjantinli yıldız, “Benim sahadaki oyunculara karşı olumsuz bir tavrım ve davranışım asla olamaz. Onlar kendilerinden isteneni yaptılar, diğeri farklı bir konu. Ben sadece gençleri alkışlamak istedim” ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi, Süper Kupadaki protesto esnasında Fenerbahçe’yi alkışlama olayına açıklık getirdi

MORAL VERMEK İSTEMİŞ

Icardi’nin aynı gün içerisinde U19 Ligi’nde maç oynayıp, sonra da kendilerine karşı mücadele etmek zorunda kalan genç oyuncuların durumuna çok üzüldüğü ve bu alkışlarla bir anlamda onları destekleyip, moral vermeye çalıştığı öğrenildi. Icardi, Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesiyle birlikte kazanmayı garantiledikleri Süper Kupa’yı, takım arkadaşlarıyla birlikte coşku içerisinde kutlamış, ardından kendi aralarında oynadıkları idman maçında da hırsı ve çalışkanlığıyla ön plana çıkmıştı.

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#Süper Kupa#Galatasaray#Fenerbahçe

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