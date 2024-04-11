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Son Dakika: PFDK, Fenerbahçe'nin 'Süper Kupa' cezasını açıkladı!

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#TFF#PFDK#Süper Kupa
Son Dakika: PFDK, Fenerbahçenin Süper Kupa cezasını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 16:49

PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçını terk etmesinden dolayı hükmen mağlup sayıldığını ve 4 milyon TL para cezası verildiğini açıkladı.

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PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 4 milyon TL para cezası verilmesine karar verdi.

PFDK, ayrıca Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ise 100 bin TL para cezası verdi.

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İşte TFF'nin açıklaması;

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT'nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ'nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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#TFF#PFDK#Süper Kupa

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