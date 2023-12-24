Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe deplasmanına böyle gitti! Erden Timur...

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park önünde toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.
Taraftarlarla bir süre sohbet eden Timur, daha sonra Florya’ya geçti.
Ülker Stadyumu’nda karşılaşmayı izleyecek 2 bin 79 konuk takım taraftarı da güvenlik aramasının ardından otobüslere bildirilerek stada götürüldü.
Galatasaray Sportif aş başkanvekili Erden Timur deplasmana gidecek taraftarlarla beraber… pic.twitter.com/Nv2Ciagmqo— Serhan Türk (@turkserhan) December 24, 2023