Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe deplasmanına böyle gitti! Erden Timur...

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park önünde toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

Taraftarlarla bir süre sohbet eden Timur, daha sonra Florya’ya geçti.

Ülker Stadyumu’nda karşılaşmayı izleyecek 2 bin 79 konuk takım taraftarı da güvenlik aramasının ardından otobüslere bildirilerek stada götürüldü.