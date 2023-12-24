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Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe deplasmanına böyle gitti! Erden Timur...

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe deplasmanına böyle gitti Erden Timur...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 15:53

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig’in 18. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi için toplu şekilde Kadıköy'e gitti.

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park önünde toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

Taraftarlarla bir süre sohbet eden Timur, daha sonra Florya’ya geçti. 

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Ülker Stadyumu’nda karşılaşmayı izleyecek 2 bin 79 konuk takım taraftarı da güvenlik aramasının ardından otobüslere bildirilerek stada götürüldü.

Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe deplasmanına böyle gitti Erden Timur...

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

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