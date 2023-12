Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, dev derbide karşı karşıya gelecek. 43 puana sahip olan iki ezeli rakip arasındaki maç, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Geçen sezon Kadıköy’de oynanan maçı 3-0 kazanan Galatasaray, aynı başarıyı tekrarlayarak Fenerbahçe’den liderliği devralmak istiyor. Kırmızı kart cezalısı olan Fred’in yokluğunda yıldız oyuncuları Tadic, Dzeko ve Szymanski’ye güvenen Fenerbahçe, kritik maçtan galip gelerek koltuğunu sağlama alma peşinde.

Galatasaray’ın eski milli futbolcusu Selçuk İnan ile bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla mücadele eden eski milli oyuncu Olcan Adın, zirve yarışını yakından ilgilendiren derbiyle ilgili düşüncelerini Spor Arena'ya söyledi.

Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran ve şu sıralar boşta olan teknik direktör Selçuk İnan'ın sözleri şu şekilde;

"FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NEREDEYSE ŞAMPİYONLUK MAÇI GİBİDİR"





"Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, her oyuncunun sabırsızlıkla beklediği, sahada olmaktan keyif aldığı ve oyuncular için çok önemli olan maçlardır. Bu maçlar, taraftarlar için bayram havasında geçer ve neredeyse şampiyonluk maçı gibidir. Her sene bütün ülkenin oynanmasını beklediği futbol için en önemli gün ve andır."

"2012’DE KADIKÖY’DE KUTLADIĞIMIZ ŞAMPİYONLUK, ORADA 1 MAÇ KAZANMAKTAN DAHA ÖNEMLİDİR"





"2012 yılında Kadıköy’de 2-2 kaldığımız maçın olduğu zamanlar Galatasaray’a yeni transfer olduğum dönemlerdi. O dönem Galatasaray, Kadıköy’de maç kazanmayalı 10 sene civarı olmuştu. Tabii biz o bilinçle çıkmadık sahaya. O maçta kazansaydık Fenerbahçe’nin serisi önceden bozulmuş olacaktı. Bu seriler, 10-20 yıl da sürse bir gün bitecekti. Önemli olan kazandığınız kupalar ve şampiyonluklardır. Ben hep böyle bakmıştım. O yüzden futbolculuk dönemimde Kadıköy’deki kazanamama serisine ben çok takılmıyordum. Kadıköy’de şampiyon olmak ve şampiyonluğu orada kutlamak, seriyi önceden bozmaktan veya Fenerbahçe’nin sahasında 1 maç kazanmaktan çok daha önemlidir bence."

"KADIKÖY’DEKİ ATMOSFERİN GALATASARAYLI OYUNCULARI ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Önceki dönemde uzun bir seri vardı ve Galatasaray orada kazanamama stresine giriyordu. Aslında Fenerbahçe de tam tersi orada kaybetmeme stresine giriyordu. Şimdi Galatasaray, 2020 yılındaki 3-1’lik maçta o seriyi bozdu ve artık böyle bir stresi kalmadı. Fenerbahçe’nin de ‘ne olursa olsun burada kaybetmemeliyiz’ stresi kalmadı. O yüzden aslında iki taraf da biraz daha rahat çıkacak maça. Tabii her zamanki gibi deplasmanda maça çıkmak kolay olmayacak. Ev sahibi takımın, saha ve taraftar avantajı tabii ki olacaktır ama dediğim gibi artık iki takım da en azından psikolojik olarak daha rahat bir şekilde maça çıkacaklardır. Kadıköy’deki atmosferin Galatasaraylı oyuncuları etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu tür büyük ve böyle atmosferlere alışık oyuncular, aslında oralarda oynamaktan zevk alırlar. Fenerbahçe’nin saha avantajı olacak ama Galatasaraylı oyuncular bence orada oynamaktan zevk alacaktır. Atmosfer, oyuncuları kötü anlamda etkilemez yani."

"ICARDI; GALATASARAY’IN EN BÜYÜK SİLAHLARINDAN BİRİ OLACAK, FRED’İN OLMAYIŞI FENERBAHÇE’Yİ ETKİLER"

"Icardi gibi oyuncuların böyle performans düşüklüğü yaşaması gayet normaldir. Golcü oyuncular, biraz da golle beslenirler. Gol atamadıkları her süre onların biraz formsuz olduğu dönem diye adlandırılır. Icardi, böyle büyük maçları oynamayı seven bir oyuncu. Galatasaray’ın en büyük silahlarından biri yine Icardi olacak diye düşünüyorum. Bu maçta oyunun temelinde Lucas Torreira bence çok önemli bir rol üstlenecek. Fred’in olmayışı, Fenerbahçe’yi hem oyun hem de taktik-diziliş anlamında biraz etkileyebilir. Fred olmadan çıktığı maçların neredeyse tamamını kaybetmiş olması da psikolojik olarak Fenerbahçe’yi etkileyebilir. İki takımın da orta sahalarının bu maçı çözmek için belirleyici rol oynayacağını düşünüyorum.

"OKAN BURUK, ŞU AN SÜPER LİG’İN EN BAŞARILI HOCASI"





"Okan Buruk’un bugüne kadar yaptıklarına bakacak olursak, her şeyi çok doğru bir şekilde yaptı. Çünkü derbileri kazandılar ve şampiyon oldular. Birçok maçı da kazanıp rekor kırdı. Bunları oyuncuları yönetmeden ve doğru şeyleri yapmadan başaramazsınız. Dolayısıyla şu an ligin en başarılı hocası Okan Hoca diyebilirim yani. Bu derbinin şampiyonluk yolunda belirleyici olacağını çok düşünüyorum. Çünkü henüz çok erken ve iki takım da aynı puana sahipler. İkinci devredeki maçlar çok daha zorlu geçiyor. Çünkü küme düşmemeye oynayan takımların sahasında ve kendi sahanızda oynayacağınız maçlardan dolayı şimdiden bunu söylemek bence çok gerçekçi olmaz. Derbi, puan farkını artırmak adına psikolojik olarak önemli bir maç olacaktır."

"FENERBAHÇE, NORDSJAELLAND MAĞLUBİYETİNİ ÇOK ÇABUK BİR ŞEKİLDE ATLATTI"

"Fenerbahçe’nin, Nordsjaelland’e 6-1 yenildiği türdeki maçları hepimiz kariyerimizde yaşadık. Fenerbahçe’nin bu mağlubiyeti çok çabuk bir şekilde atlatabilmiş olması camianın büyüklüğünden ve bu oyuncuların tecrübeli oluşundan da kaynaklanıyor. Fenerbahçe’nin en büyük hedefi, Süper Lig’de şampiyon olabilmektir. Çünkü uzun zamandır şampiyon olamıyorlar. Avrupa, onlar için bence ikinci planda. Fenerbahçe, ligin başından beri aslında daha komple bir oyun oynuyor. Takım oyununu daha da sahaya yansıtabiliyor. Dzeko, bu maçta belirleyici olacak. Ama yine de Fenerbahçe adına en önemli yer defanstaki iki stoperi oyuncusu olacak. Çünkü Galatasaray’ın hızlı ve bireysel anlamda yetenekli oyuncuları olduğu için bence Fenerbahçe’nin stoperleri bu maçta çok önemli olacak."

OLCAN ADIN: "ÇOK KEYİFLİ BİR MÜCADELE İZLERİZ"

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamış olan Olcan Adın'ın ifadeleri ise şöyle;

"HER İKİ TAKIM DA FORMDA AMA GALATASARAY İÇİN KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"





"Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, yıllardır süregelen ezeli bir rekabet ve ebedi dostluktur. Gerçekten çok keyifli karşılaşmalar oluyor. Bizler de bu maçları zamanında oynadık. Şimdi her iki takım da formda ve Avrupa’da da iyi gidiyorlar. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden elendi ama elinde UEFA Kupası gibi bir alternatif var. Fenerbahçe de aynı şekilde devam ediyor. Keyifli ve güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Galatasaray’ın yıllardır süren bir kazanamama serisi vardı ama son zamanlarda bunu kırdı ve gerçekten de pozitif futbol oynuyorlar. Geçtiğimiz yıllarda da özellikle Fenerbahçe deplasmanında bunu gördük. Fenerbahçe deplasmanı, her zaman için zordur. Galatasaray için kolay bir maç olmayacak. Bu sene her iki takım da formda. Çok keyifli bir mücadele izleyeceğimizi tahmin ediyorum."

"2015 YILINDA KADIKÖY’DE ATTIĞIM KAFA GOLÜ BENİM İÇİN UNUTULMAZ BİR ANDI"

"Kadıköy deplasmanında 2015 yılında attığım gol benim için unutulmaz bir andı. Daha öncesinde Fenerbahçe’de oynamıştım. Futbolun olgun yaşlarında Galatasaray forması giydim. İnisiyatif alıp gol atmak için ileriye çıkmıştım. Çünkü boyum o kadar uzun olmadığı için kafa toplarında ve kornerlerde ceza sahasına girmiyordum. Fakat o an öyle bir his geldi, içime doğdu ve ceza sahasına girdim, güzel de bir gol attım."

"ICARDİ, İSTEDİĞİ TOPLARI ALABİLİRSE DERBİDE FARK YARATABİLİR"

"Icardi’nin formsuzluğu her futbolcunun başına gelebilecek bir şey. Tabii ki lige çok iyi ve yine gollerle başladı. Ama böyle futbolcuların geçiş dönemleri olabilir. Icardi için formsuz demeyelim de istediği topları alamıyor diyelim. Ceza sahasında topla buluşamıyor. Ama gerçekten de Türkiye’ye ve Galatasaray’a gelmiş en iyi oyunculardan bir tanesi. Kerem Aktürkoğlu’nu inanılmaz beğeniyorum. Ondan yine etkili bir performans bekliyorum. Tabii ki Icardi gününde olursa ve istediği topları alabilirse fark yaratabilir. Ben bu maçta özellikle Zaha’dan farklı bir performans bekliyorum. Icardi’nin her maçta gol atma şansı olduğu gibi bu maçta da gol atma şansı vardır."

"OKAN BURUK, KENDİNİ ARTIK TÜRK FUTBOLUNDA KANITLAMIŞ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"Okan Hoca’yla daha önceden çalışma fırsatı bulmuştum. Gerçekten sevdiğim bir antrenör ve sevdiğim hocalarımdan bir tanesiydi. Okan Hoca’nın takıma verdiği rahatlık zaten futbolculara da yansıyor. Futbolcularının oynadığı oyun, aldıkları skor ve gösterdikleri performanslardan bu anlaşılıyor. Okan Hoca, kendini artık Türk futbolunda kanıtlamış bir hoca. Takımını en iyi şekilde hazırlayıp Fenerbahçe maçında sahaya sürecektir diye düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda bu derbinin belirleyici bir faktör olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Bu maç, sadece kazanan takıma puan olarak bir avantaj sağlayacaktır. Lig, uzun bir maraton. Çünkü ligin ikinci yarıları her zaman daha zorlu geçer, bunu futbolcuyken de yaşadık. Bu sadece bir galibiyet olacaktır, ilerisi için belirleyici olamayacaktır. Sadece tek artısı kazanan takım dediğim gibi bundan sonra daha moralli olacaktır."

"FRED’İN OLMAYIŞI FENERBAHÇE İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HANDİKAP OLACAK"





"Fenerbahçe, geçen sene olduğu gibi bu sezona da çok iyi başladı. Ama geçen sene bir düşüş yaşadılar. Bu sene bence öyle pek fazla bir düşüş yaşamadılar. Avrupa’da alınan farklı mağlubiyetler bazen takımlarda gerçekleşebiliyor. Ben Fenerbahçe’nin bu sezonki performansını beğeniyorum. İsmail Hoca’yla beraber bir çıkış yakaladılar. Bence çok kaliteli bir kadroya da sahip. Dzeko’nun sakatlığı vardı ve geçen haftaki Kayserispor maçında oynayamadı. Onlar için bu maçtaki en büyük avantaj Dzeko olacak. Bu sezon özellikle Dzeko’yu ben çok beğeniyorum. Dzeko, takım içindeki lider konumunu sahada da gösteriyor. Ben Dzeko’dan etkili bir performans bekliyorum. Fenerbahçe’de, en beğendiğim oyuncuların başında Szymanski geliyor. Ondan da iyi bir performans bekliyorum. Ayrıca İrfan Can’ın da bu sezon ortaya koymuş olduğu performans gerçekten Türk futbolu için umut verici. Umarım İrfan Can, sezon sonuna kadar bu performansını sürdürür çünkü önümüzde milli takım maçları da olacak. Milli takıma da faydalı olmasını diliyorum. Fenerbahçe’nin, Fred’in olmadığı zamanlardaki oyunuyla, Fred’le oynadığı maçlar arasında dağlar kadar fark var. Bu arada Fred’in olmayışı Fenerbahçe için çok büyük bir handikap olacak."