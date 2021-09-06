Galatasaraylı Muslera'dan Fenerbahçe'ye Diego Rossi jesti! Transfer esnasında...

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok ses getiren transferlerinden biri olan ABD'nin Los Angeles FC takımından kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin ikna sürecinde Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Ajansspor'un haberine göre Uruguaylı Rossi, sarı - lacivertlilerden teklif aldıktan sonra Türkiye ve Fenerbahçe hakkında bilgi almak için vatandaşı Fernando Muslera'yı aradı. Ülke ve Fenerbahçe konusunda Muslera'nın iyi referans vermesiyle Diego Rossi sarı - lacivertlilerin teklifini kabul etmeye karar verdi.

Rossi'nin kariyerindekia asist ve gol sayısı



Kariyerine Penarol'de başlayan Diego Rossi, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon Euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu. Diego Rossi, bu sezon toplamda 19 müsabakada forma giyerken 6 gol 1 asist üretti. Profesyonel kariyerinde çıktığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynayan ve güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Diego Rossi, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor.

Süper Lig'in en değerli üçüncü futbolcusu



Transfermarkt verilerine göre Rossi 18 Milyon Euro ile Süper Lig'in en değerli 3. oyuncusu konumunda. Rossi'nin önünde 20 milyon Euro'luk Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic ve 19 milyon Euro'luk Trabzonsporlu Uğurcan Çakır bulunuyor.



"Diego Rossi Romario gibi oyuncu, Galatasaray motorları çalıştırdı" | Hadi Ben Kaçtım #27

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