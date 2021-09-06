Son Dakika: Gedson Fernandes transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray 'ın kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Sarı Kırmızılı formayı yeniden giymek istese de Benfica Kulübü, transfere yanaşmıyor. İki kulüp uzun süredir görüşmelerini sürdürürken, hala bir anlaşma sağlanamadı.

15 milyon Euro bonservis

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama çalışmalarını sürdürürken sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilen Gedson'u kiralık göndermeye yanaşmadığını ve 15 milyon Euro bonservis bedeli istediğini duyurdu. Romano, yıldız orta sahanın takımda kalmasının beklendiğini de belirtti.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın görüşmelerde bizzat devreye girerek, yeni 10 milyon Euro'luk teklif paketini Benfica'ya sunmak üzere kolları sıvadığı gelen haberler arasında.

18 resmi maçta 1 gol, 3 asist

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a gelen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson, Sarı Kırmızılı ekipte çıktığı 18 resmi maçta 1 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.

Fatih Terim'in Gedson açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Randers maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gedson'la ilgili Türkiye'den başka kulüpler de devreye giriyormuş; ama Gedson, Türkiye'ye gelirse, Galatasaray'da oynar. Fakat şu anda Benfica onu göndermeyi düşünmüyor" demişti.

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