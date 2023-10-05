Galatasaraylı Mauro Icardi kötü adamdan kahramana dönüştü

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Galatasaray’ın Manchester United ile oynadığı karşılaşmada birçok oyuncu öne çıktı ancak Old Trafford’a damga vuran isimler içinde Mauro İcardi’nin yeri ayrı.

Arjantinli yıldız İstanbulspor maçındaki gibi önce penaltı kaçırdı. Ancak sadece 3 dakika sonra attığı golle sarı kırmızılı takıma zaferi getiren isim oldu.

Arjantin’in en büyük gazetesi Clarin de 30 yaşındaki futbolcunun bu performansını ”İcardi kötü adamdan kahramana dönüştü ve Galatasaray’a ‘Düşler Tiyatrosu’nda United’a karşı zafer kazandırdı” başlığıyla okuyucularıyla paylaştı.

M.UNiTED’I ÇARMIHA GERDi

Fransız basını da Arjantinli yıldızın Manchester United karşısındaki performansı için şu yorumları yaptı:

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· L’EQUIPE: M.United, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ve İcardi karşısında şaşkına döndü.

· LE PARISIEN: İcardi, M.United’ı çarmıha gerdi. Kurnazca bir gol vuruşu yaparak avladı.

13 RESMi MAÇTA 11 GOLÜ VAR

Sarı kırmızılı takımda tutuk başladığı Manchester United maçına damga vuran Mauro İcardi bu sezon 13 resmi maçta 11 kez gol sevinci yaşadı. Ligde çıktığı 7 maçta 7 golü bulunan Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maçın 3’ünü boş geçmezken grupta da sahne aldığı 2. maçta fileleri havalandırmayı başardı.

4 GOLLE TAKIMINI ÖNE GEÇiRDi

Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde Mauro Icardi’nin 5 maçta attığı 4 golün tamamı sarı kırmızılı takımı öne geçirmeyi başardı. Olimpija Ljubljana ve 2 Molde maçından sonra İcardi, Manchester United karşısında da zaferi getiren isim oldu.