Galatasaraylı İrfan Saraloğlu’nun oğlu Utku Saraloğlu, Fenerbahçe'ye transfer oldu!

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İki takımın arasındaki sert rekabetin içinden 2023’ün son günlerinde yürek ısıtan örnek bir transfer yaşandı. Okan Buruk’un yardımcısı İrfan Saraloğlu’nun oğlu Utku Saraloğlu Fenebahçe’ye transfer oldu.

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un yardımcılığını yapan İrfan Saraloğlu’nun basketbolcu oğlu Utku Saraloğlu, Fenerbahçe’nin pilot takımı niteliğindeki Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekibi Fenerbahçe Koleji Novotel’e transfer oldu.





ZİCO’DAN OKAN BURUK’A

2006-2008 yıllarında Fenerbahçe‘de Zico’nun yardımcılarından biri olarak görev yapan ve 100. yıl şampiyonluğunu yaşayan teknik ekibin içinde yeralan İrfan Saraloğlu, sarı lacivertli ekipte toplam 8 yıl görev yaptı.

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Okan Buruk'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Saraloğlu, 14 yıl çeşitli profesyonel kulüplerde futbol oynadıktan sonra antrenörlük kariyerine adım attı. Uzun yıllar Fenerbahçe'de Teknik Direktör Arthur Zico ve Christoph Daum'un yardımcılıklarını yaptı. 60 yaşındaki antrenör 2013 yılında Elazığspor'da Okan Buruk'un yardımcısı oldu. Ardından sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'da genç çalıştırıcı ile birlikte görev yaptı.

Saraloğlu, Akhisar’da kupa şampiyonluğu, Başakşehir ve Galatasaray da da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

27 YAŞINDAKİ UTKU, OYUN KURUCU POZİSYONUNDA OYNUYOR

İrfan Saraloğlu’nun 17 Temmuz 1996’da dünyaya gelen oğlu Utku, oyun kurucu pozisyonunda oynuyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen 1.88 metre boyundaki Utku, kariyeri boyunca Denizli Basket, İstanbulspor, Aliağa Petkim, Sigortam.net İTÜ, Afyon Belediyespor, Samsunspor, Pizza Lazza Harem ve Esenler Erokspor formaları giydikten sonra sarı lacivertli kulübe döndü.

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