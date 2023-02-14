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Galatasaraylı Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, depremin 90. saat mucizesi Hilal Bilgi ile yakından ilgileniyor! Duygusal paylaşımlar...

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#Deprem#Derya Balta#Hilal Bilgi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 12:20

Hatay'da deprem felaketinin 90. saatinde enkaz altından kurtarılan 10 yaşındaki Hilal Bilgi, afetin mucizelerinden biri oldu. Beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden kurtulan mucize çocuk Hilal'in tedavisine İstanbul'daki bir hastanede başlandı. Galatasaraylı eski futbolcu ve U19 takımı teknik direktörü Hakan Balta'nın eşi Derya Balta ise minik kıza sahip çıktı. Derya Balta'nın tüm ailesini depremde kaybeden Hilal ile ilgili paylaşımları ise takipçilerini duygulandırıyor...

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6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan 10 şehirden mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor.

Depremin mucizelerinden biri de Hatay'da felaketin 90. saatinde enkaz altından kurtarılan 10 yaşındaki Hilal oldu. Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da tüm ailesi ile 70'e yakın akrabasını kaybeden Hilal'e sahip çıktı.

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ANNESİ, BABASI, 3 KARDEŞİ VE 70'E YAKIN AKRABASI HAYATLARINI KAYBETTİ

Hatay'da enkaz altından çıkarılan Hilal Bilgi'nin annesi, babası ve 3 kardeşinin deprem sırasında kaçmaya çalışırken merdiven boşluğunda enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Hilal'in 70'e yakın akrabası da depremde hayatlarını kaybetti.

Galatasaraylı Hakan Baltanın eşi Derya Balta, depremin 90. saat mucizesi Hilal Bilgi ile yakından ilgileniyor Duygusal paylaşımlar...

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HATAYI BOYUNCA MADDİ-MANEVİ YANINDA OLACAK

Minik kızla yakından ilgilenen ünlü isim, Hilal'in kendisini arayıp "Haydi gel" demesiyle hemen hastaneye koştu. Minik kızın hayatı boyunca maddi-manevi her şeyiyle ilgileneceğini açıklayarak takdir toplayan Balta, Hilal'in sütlaç ve çorba isteğini de yerine getirdi.

YÜREK YAKAN SÖZLER: 'ANNEM SÜTLACI TARÇINSIZ YAPAR'

Ünlü isim, "Sütlacını nasıl istersin?" sorusuna aldığı "Annem tarçınsız yapar" yanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tuttu. Balta, Hilal için yaptığı tarçınsız sütlaç için "Annesi gibi tabii yapamam ama elimden geleni yaptım" diyerek de duygulandırdı.

'BUGÜN KOLUNU FARK ETMİŞ'

Hilal ile ilgili peş peşe paylaşımlarda bulunan Balta, şu sözleriyle yürek yaktı: 'Bugün kolunu fark etmiş, çok ağlamış. Beni aramak istemiş. Bizim bir tek kızımızın bacağı için duaya ihtiyacımız var. Dua, dua, dua. Allah'ın mucizesi var biliyoruz.'

Hilal Bilge, beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek enkaz altından çıkartılmıştı.

'BU HAREKET SİZE'

Balta, "O yumuş elinden öp olur mu" diyen bir takipçisine de şöyle karşılık verdi; "Dün hep o yumuşu öptüm, süt kokuyor. Bugün hepiniz için öperim" Öte yandan Hilal'in elini paylaşan Balta, "Hilal bugün gülüyor. Bu hareket size" sözleriyle de yüzleri gülümsetti.

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Galatasaraylı Hakan Baltanın eşi Derya Balta, depremin 90. saat mucizesi Hilal Bilgi ile yakından ilgileniyor Duygusal paylaşımlar...

'İLGİLENMEYE ÇALIŞTIĞIM ÇOK YAVRUM VAR'

Derya Balta, şöyle konuştu; "Tüm depremzedelerimiz için sabah akşam dua ediyorum. Hilal benim için çok özel, çok güzel bir bağ kurduk. Ama sadece Hilal değil, ilgilenmeye çalıştığım çok yavrumuz var. Allah'ım yardım et. Canla başla yara sarmaya çalışan, duasını eksik etmeyen herkesin yardımcısı olsun Rabbim"

'HER İKİ CÜMLEDEN BİRİ ANNEYE BAĞLANIYOR'

Balta, "Annesini babasını soruyor mu? Nerede diyorsunuz?" sorusunu karşısında şu sözleri dile getirdi; "Her iki cümleden biri anneye bağlanıyor. 6 kişilik birbirine çok düşkün bir aileymiş. deprem gecesi de halasının düğününe gitmişler. Saçlarımız spreyli hala yarın yıkayacağız. Küçük kardeşi hep dilinde. Benim boğazımdaki yumru büyüdü, bir şey diyemiyorum. Kolunu da kendi söyledi bana, bilmemi istedi. Psikolog eşliğinde en doğru zamanda yengesi, dayısı eşliğinde söylenecektir tabi. Bu süreç çok sancılı. Daha fazla yorum yapmayayım fındığım iyi ve mutlu olsun tek isteğim ve çaban bu yönde. Bugün çok güzel güldü defalarca"

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Galatasaraylı Hakan Baltanın eşi Derya Balta, depremin 90. saat mucizesi Hilal Bilgi ile yakından ilgileniyor Duygusal paylaşımlar...

"BKM OYUNCULARINI ÇOK SEVİYORMUŞ, İYİLEŞİNCE GİDECEĞİZ"

Minik Hilal'in BKM oyuncularını çok sevdiğini söykeyen Derya Balta; "Çok sevdiği oyuncular varmış, 'Haber verelim gelsinler' dedim, 'Şimdi değil, biraz daha toparlanayım öyle.' dedi. Çok da olgun bir kız. İyileşince hep beraber gideceğiz.' ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Hakan Baltanın eşi Derya Balta, depremin 90. saat mucizesi Hilal Bilgi ile yakından ilgileniyor Duygusal paylaşımlar...

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#Deprem#Derya Balta#Hilal Bilgi

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