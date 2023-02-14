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Mehmet Topal, depremden etkilenen memleketi Malatya'da!

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#Deprem#Mehmet Topal#Malatya
Mehmet Topal, depremden etkilenen memleketi Malatyada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 09:41

Türk futbolunun önemli isimlerinden Mehmet Topal, deprem felaketinden etkilenen memleketi Malatya'ya giderek arama kurtarma ekiplerine yardımcı oldu.

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Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen, İspanya devi Valencia'da top koşturan eski milli futbolcu Mehmet Topal, depremden etkilenen memleketi Malatya'ya hem yardım götürdü hem de enkaz çalışmalarına destek oldu.

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MALZEMELERİ KÖYLERE ULAŞTIRDI, ENKAZ ÇALIŞMALARINA KATILDI

Fanatik'in haberine göre depremin ikinci gününde bölgeye ulaşan Mehmet Topal, 1 TIR yardım malzemesi ve ambulans gönderdi. Eski milli futbolcu daha sonra her gün köyleri tek tek dolaşıp yakın illerden aldığı ihtiyaç malzemelerini bu köylere ulaştırdı.

Geceleri kamyonetinde birkaç saat uyuyan, gün içinde yardım malzemeleri taşıyan Mehmet Topal'ın akşam saatlerinde ise arama kurtarma ekiplerine yardım ettiği belirtildi.

Mehmet Topal, depremden etkilenen memleketi Malatyada

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Mehmet Topal, depremden etkilenen memleketi Malatyada

Mehmet Topal, depremden etkilenen memleketi Malatyada

FUTBOLA VEDA ETMİŞTİ

Mehmet Topal geçen sezonun sonunda 36 yaşında aktif futbol yaşamını sonlandırmıştı. Son olarak geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mehmet Topal, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırmıştı.

Mehmet Topal, depremden etkilenen memleketi Malatyada

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#Deprem#Mehmet Topal#Malatya

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