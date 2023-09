Galatasaraylı golcü Mauro Icardi'ye büyük övgü: Hem gol attı hem Kerem Aktürkoğlu'nu değiştirdi

Haberin Devamı

Hürriyet Yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı.

1- F.Bahçe milli maç arasına 9 resmi maçta 9 galibiyetle girdi. Sarı lacivertlilerin bu serisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

UĞUR MELEKE: TWENTE VE A.GÜCÜ MAÇLARI S.O.S. VERDi

Önceki günkü maç sonrası Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas çok güzel bir özet yaptı bence: “Performansla kalite çarpıştı. Kalite kazandı.” Gerçekten de Ankaragücü cesur ve organizeydi. Önde baskıyla Fenerbahçe’yi geriden çıkışlarda zorladı. Ama 3 puanı Fenerbahçe’nin kalitesi getirdi. Fenerbahçe 9 resmi maçta 9 galibiyetle milli araya mutlu girdi ama bence iki müsabakadan çıkaracakları dersler var. İstanbul’daki ayakta ilk yarıdaki Twente ve bu Ankaragücü, önde baskıyla oldukça zorladılar Fenerbahçe’yi. Fenerbahçe top ayağındayken, oyunu domine ettiğinde iyi. Ama rakibi topu paylaşınca bu iki maçta SOS verdi.

Haberin Devamı

GÜNTEKiN ONAY: DOĞRU iSiMLERi ALDILAR

Fenerbahçe bu yıl transferde doğru seçimler yaptı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic, kalitelerinin yanı sıra, olağanüstü deneyimleriyle genç takım arkadaşlarına liderlik yapıyor. Defansta Becao, Djiku, orta alanda Szymanski, Kent çok iyi tercihler. Her zaman iyi oynayacaksın diye bir kaide yok, bazen de kötü oynarsın. Futbolda önemli olan, kötü oynadığın zamanlarda da kazanmayı bilmek. İşte saydığımız bu isimler böyle zamanlarda sahneye çıkar. Nitekim Ankaragücü maçında Dzeko, sağ kanattan ceza sahasına koşan Osayi-Samuel’e harika bir ara pas atarak Fenerbahçe’ye 3 puan getiren golün yolunu açtı.

MEHMET ARSLAN: DZEKO OYUNA AĞIRLIĞINI KOYUNCA KAZANDI

Bir yanda Filenin Sultanları diğer yanda Ankaragücü-Fenerbahçe maçı... İtiraf edeyim tüm ruhum ve benliğimle kadınlamızın maçını izledim. Göz ucuyla takip ettiğim maçta Fenerbahçe’nin lige konsantrasyon sorunu yaşadığını hissettiğim. İki Twente maçı ve lige verilen ara onları olumsuz etkilemiş. Ama kaliteli oyuncuların varlığı böyle zor anlarda ortaya çıkıyor. Edin Dzeko’nun oyuna ağırlık koyması galibiyetin yolunu açtı. Fenerbahçe’nin kadrosunda geçtiğimiz yıl bu rolü oynayacak oyuncu sayısı yok denecek kadar azdı. Ama bu sezon bu karakterde çok oyuncusu var. Bu, kalitenin galibiyeti.

Haberin Devamı

FIRAT AYDINUS: ÇOK BÜYÜK FARKLAR VAR

Her ne kadar Jesus dönemin başlangıcında olduğu gibi performans üst düzey gözüküyor gibi olsa da önemli fark var aslında. Kadrolar aradında çok ciddi kalite farkı ortaya çıkıyor. Değişim sürecinde üst düzey oyuncular geldi takıma. Özellikle Dzeko faktörü sezon boyunca belli ki fark yaratacak. Ankara’da takımın düşük performansına bakıldığında üç puan yine de başarılı sayılır. Tamamen kalite farkı. Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığa geldikten sonra pek çok ünlü teknik direktörün etrafında dolaştı. Geldiğimiz noktada İsmail Kartal da bu denli yıldız oyuncuları bence güzel harmanlıyor şimdilik gidişat iyi. Ve bunda İsmail Kartal’ın büyük rolü olduğunu düşünüyorum.

Haberin Devamı

2- G.Saray, Şampiyonlar Ligi biletini aldıktan sonra Gaziantep’i farklı geçti. Sarı kırmızılıların gidişatını nasıl görüyorsunuz?

UĞUR MELEKE: KEREM, ERMENiSTAN MAÇI ÖNCESi UMUT VERiYOR

Galatasaray zorlu olabilecek Molde sürecini İcardi’nin müthiş katkısıyla kolaya çevirerek atlattı. İcardi çizgisini her cephede korudu, bence geldiğinden beri Kerem Aktürkoğlu’nun da gelişiminde rol oynadı. Kerem’in kariyerini İ.Ö. ve İ.S. olarak ikiye ayırmak lazım. İcardi’den sonra çok daha kolektif, çok daha takımdaş, çok daha doğru tercihler yapan bir Kerem var. Zaten Gaziantep’te de attı, attırdı, sayılmayan golleri var. Kerem Aktürkoğlu’nun bu formu Ermenistan maçı öncesi de mutluluk verici.

Haberin Devamı

MEHMET ARSLAN: GALATASARAY GEÇEN SEZONUN ÜSTÜNE KOYAMADI

Adını koyamadığım bir şey var Galatasaray’da. Geçtiğimiz sezonla kıyaslıyorum ve acaba ben mi yanılıyorum diye sormadan da edemiyorum. Ya rakipleri çok değişti, gelişti, bu bize eski Galatasaray tadı vermiyor. Ya da Galatasaray geçen yılın üstüne koyamadı. Molde maçlarında da iyi oynamadılar. Hafta sonu Gaziantep deplasmanında da kolay bir galibiyet aldılar. Ama coşkulu oyunu yine izleyemedik. Umarım ben yanılıyorumdur. Çünkü Galatasaray’dan çok daha fazlasını bekliyorum.

FIRAT AYDINUS: DEVLER LiGi BAŞKA BiR ARENA EKSiKLERiN GiDERiLMESi ŞART

Haberin Devamı

Molde maçlarında tatmin etmeyen oyunla ama kaliteli ayaklarıyla gruplara kalan Galatasaray, fiziksel kapasitesi iyi olan Norveç ekibi karşısında çok zor anlar yaşamıştı. Kanatları ve İcardi ile güçlü olan Galatasaray’ın orta alanda sıkıntılı olduğu oynadığı maçlarda belli oldu. Gaziantep galibiyeti bu defoları ortaya çıkarmadı ama Şampiyonlar Ligi başka bir arena. Zor bir grupta bulunan Galatasaray bu eksikliklerini acilen gidermek zorunda. Eğer ilk 2’ye girmek istiyorsa grubun ilk maçında Kopenhag’ı yenmeli. Gruptaki yeri için en belirleyici maçlar Manchester United maçları olacak. Arsenal karşısında izlediğim ManU yenilmeyecek bir takım değil. Özellikle İstanbul’da.

GÜNTEKiN ONAY: OKAN BURUK ÖNCELiKLE MOLDE MAÇLARININ ANALiZiNi YAPMALI

Galatasaray, mütevazı bir takım olan Molde ile oynadığı iki maçta kalesinde tam 34 şut gördü. Okan Buruk’un her şeyden önce bunun sebeplerini sorgulaması lazım. Siz bu futbolla Molde’yi geçebilirsiniz, Gaziantep’e fark atabilirsiniz, ama Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak istiyorsanız kendinizi çok ama çok geliştirmeniz gerekiyor.

3- Beşiktaş’ta, Sivas karşısında Oxlade ve Rashica 11’de başladı, Zaynutdinov ve Rebic sonradan girdiler. Yenileri nasıl buldunuz?

FIRAT AYDINUS: DELE ALLi OLMADI AMA CHAMBERLAiN OLACAK

Rashica geçen sezon Galatasaray’daki iyi performansını sürdürüyor. Çok çalışkan bir oyuncu bence her takımda, özellikle orta sahada olması gereken isimlerden biri. Oxlade-Chamberlain Liverpool gibi üst düzey takımlarda uzun yıllar oynadı ama sakatlıklar dolayısıyla kariyeri sekteye uğradı. Beşiktaş yeniden doğuşu için bir fırsat. Dele Ali’de bu olmadı ama Oxlade-Chamberlain olacak gibi görünüyor. Ben Beşiktaş’ın Rebic’den çok faydalanacağını düşünmüyorum. Zaynutdinov üst düzey yeteneğe sahip olmasa da, sezon boyunca Necip gibi Beşiktaş’ın jokeri olabilecek potansiyele sahip oyuncu.

MEHMET ARSLAN: BEŞiKTAŞ’IN GELiŞiMi, YÖNETiMi ELEŞTiRENLERi UTANDIRACAK

Beşiktaş’ın derin ve değerli bir kadrosu var dediğimde bana bıyık altından gülüyorlardı. Çok kolay bir maçtı Beşiktaş için. Zamanla çok daha iyi bir takım olacak Beşiktaş. Özellikle Gedson. Bu sezon ligin oyuncusu olacak. Beşiktaş’ın yıldızı o. Top onunla buluşsun diye dua ediyorum. Buram buram kalite kokuyor. Saha içi organizasyonu ve disiplini açısından da geçtiğimiz yıla oranla çok olumlu gelişme var. Sanıyorum Beşiktaş’ın bu gelişmesi yönetimi eleştirenleri utandıracak gibi.

GÜNTEKiN ONAY: GHEZZAL VE YENi TRANSFERLERLE ÖNÜ DAHA DA AÇILACAK

Beşiktaş’ın şubat ayından beri hiç maç kaybetmemesi bir tesadüf değil. Siyah beyazlılar uyumlu, istekli ve dinamik olmalarının yanı sıra disiplinli bir takım. Yeni transfer edilen Rashica, Chamberlain, Rebic, Zaynutdinov ve Colley de her geçen maç takıma daha çok faydalı oluyorlar. Ghezzal’ın iyileşip takıma dönmesini ve takviye ihtiyacı olan mevkilere transfer yapılacağını dikkate alırsak Beşiktaş’ın önünün çok açık olduğunu söyleyebiliriz.

UĞUR MELEKE: ZAYNUTDiNOV GEREKTiĞiNDE SOL STOPER BiLE OYNAYABiLiR

Beşiktaş’ın yenilerinin her geçen gün daha iyi olduklarını söyleyebiliriz. Demir Ege çok dinamik. Bir tane kazandığı ve Rebic’e verdiği pas var, asiste dönüşebilirdi. Rebic’in adaptasyonu her geçen gün artıyor. Rashica defansif katkısıyla fark yaratan bir oyuncu. Zaynutdinov oyuna sağ açık olarak girdi, Rebic girince sola geçti. Maçı orta üçlüde bitirdi. Çokyönlülüğü büyük avantaj. Kendi milli takımında on numara oynuyor zaten. Cska’da da bu sezon hep stoper oynamış. Gerektiğinde sol stoper için bile alternatif olabilir.

4- Trabzon, Kasımpaşa önündeki farklı galibiyetle nefes aldı. Özellikle yenilerin katkısı teknik ekibi rahatlattı. Zirve yarışı yapabilirler mi?

MEHMET ARSLAN: TRABZONLULAR iNiŞLi ÇIKIŞLI GRAFiĞE HAZIR OLMAL

Bu inişli çıkışlı grafiğe hazır olmalı Trabzonsporlular. Teknik adam, yönetim ve kadro değişimi onları bu tabloya zorunlu kılıyor. İlk haftalarda kaybettikleri 6 puan bunun göstergesi. En çok ihtiyaçları olan şey zaman ve sabır. Ama öylesine coşkulu bir camia ki bunu gösteremiyorlar ve “Hemen, şimdi” diyerek anında sonuç istiyorlar. Olmayınca da büyük bir bunalım ve özgüven kaybı yaşıyorlar. Bu sene zirve çok zor onlar için.

UĞUR MELEKE: BJELiCA KADRO DÖNÜŞÜMÜNÜ CESARETLE YAPMALI

Trabzonspor gerçekten enteresan bir Kasımpaşa maçı oynadı. Kaleye neredeyse her gittiklerinde güzel goller attılar ve daha ilk yarıdan rakiplerini sürklase ettiler. Elbette büyük bir moral bu. Enis çalışkanlığıyla bence takımın artan performansında önemli bir pay sahibi. Mehmet Can Aydın sağ bekte bir buçuk maçta işleri çok değiştirdi. Fountas’ı henüz uzun izleyemedik ama top ayağına gerçekten çok yakışıyor. Bence Bjelica’nın cesaretle yapması lazım kadro dönüşümünü. Elindeki malzeme bu dönüşümü gerçekleştirmeye müsait.

GÜNTEKiN ONAY: MiLLi ARADAN SONRA ÇOK FARKLI BiR TAKIM iZLEYECEĞiZ

Trabzonspor için şu an itibariyle kesin ifadeler kullanmak yanlış olur zira takım çok eksik. Orsic, Fernandez ve Trezeguet gibi kilit oyuncuların sakatlığının yanı sıra transferler de henüz tamamlanmadı. En azından transferlerin bitmesiyle birlikte bordo mavililerin milli aradan sonra çok daha farklı bir takım olacağına inanıyorum.

FIRAT AYDINUS: ÖNCELiKLE ÜST DÜZEY BiR GOLCÜYE iHTiYAÇLARI VAR

Trabzonspor sezona talihsizliklerle başladı. Orsic, Fernandez ve Trezeguet’nin sakatlıkları handikap oluşturacak gibi gözüküyor. Bu aşamada Visca, Bardhi ve Abdülkadir gibi oyuncuların performansı ile birlikte yenilerin uyumu ve katkısı Trabzonspor’un yarışın içinde olup olamayacağına dair belirleyici rol oynayacaktır. Her ne kadar şu an en çok gol atan takımlardan biri hüviyetinde olsa da, Trabzonspor bu lig maratonunda zirve yarışından kopmamak istiyorsa öncelikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe düzeyinde bir golcüye ihtiyaçları var.