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Süper Lig ekibinden Salih Özcan için resmi teklif! Yanıt...

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#Transfer#Salih Özcan#Dortmund
Süper Lig ekibinden Salih Özcan için resmi teklif Yanıt...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 18:13

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan için Süper Lig'den teklif yapıldığı öne sürüldü.

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Borussia Dortmund'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig'de bir takım, milli orta saha oyuncusu için Alman devi Borussia Dortmund'a transfer teklifi yaptı.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Borussia Dortmun'da bu sezon yedek kalan ve sadece 9 dakika forma giyen Salih Özcan'ın adı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile anıldı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Haberde; Alman ekibinin Salih Özcan için yapılan satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddettiği belirtildi. Öte yandan teklif yapan bu kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü.

5 MİLYON EURO'YA ALINDI

Borussia Dortmund'un 2022 yılının Temmuz ayında 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Salih Özcan, Bundesliga devinde geçen sezon 36 maçta forma giydi ve 2 asist katkısı yaptı.

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#Transfer#Salih Özcan#Dortmund

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