Galatasaray'ın 'Süper Kupa' planı! Harekete geçiliyor...

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Galatasaray'da gözler Süper Kupa törenine çevrildi... Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara sonrası 2 Nisan’da evinde Hatay’ı konuk edip yenen Sarı-Kırmızılılar ardından 7 Nisan'da Fenerbahçe ile Süper Kupa maçına çıkmıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler, TFF'ye tepki göstermek için U19 takımıyla sahaya çıkmış ve Mauro Icardi'nin golü sonrasında genç yıldızlar yönetimin talimatıyla sahayı terk etmişti.

Sarı-Kırmızılı futbolcular da hükmen galip geleceklerini düşünerek saha ortasında sevinmiş, hatta Şanlıurfa'daki taraftarlarını eli boş göndermemek için as oyuncularla yedek futbolcular kendi arasında çift kale maç yapmıştı. Galatasaray camiası bir an evvel Süper Kupa için net bir karar verilmesini beklerken kupa töreni için de soru işaretleri ortaya atıldı.

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SIRADA ALANYA DEPLASMANI VAR



Fenerbahçe karşısında 3-0 hükmen galip sayılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, pazartesi günü lige dönecek. Aslan ligde son haftaların formda takımı Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Taraftarla takım arasındaki İstanbul buluşması ise neredeyse 20 günlük bir aranın ardından Rams Park Stadyumu’nda oynanacak Pendikspor karşılaşmasıyla gerçekleşecek. Sarı-Kırmızılı kulüp işte bu buluşmayı tam bir şölen havasına çevirmeyi hedefliyor.

HEDEF PENDİKSPOR MAÇINDA KUPA TÖRENİ

U19 takımıyla finale gelen Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi nedeniyle TFF’nin hükmen galibiyet kararını beklemek zorunda olan Galatasaray, kupa törenini Pendikspor maçında yapmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak federasyonla bir görüşme yapılacak.

TFF’den de onay çıkarsa; Pendik maçının ardından çeşitli etkinliklerle birlikte Süper Kupa zaferinin kutlanması düşünülüyor.

PUAN SİLME CEZASI GELİR Mİ?



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 7 Nisan’da Galatasaray ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçında sahayı terk eden Fenerbahçe’yi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Takıma sahadan çekilme talimatını veren yönetici Ahmet Ketenci de ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya gönderildi.

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Fenerbahçe’nin sevk edildiği Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi şöyle:

Müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, gelip müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

"PUAN SİLME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu maddede yer alan 'puan silinir' ifadesi, "Fenerbahçe'nin puanı mı silinecek?" sorusunu akıllara getirirken, CAS Hakemi Avukat Emin Özkurt, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını şu sözlerle ifade etti:

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Disiplin Talimatı'nın 'İnfazın Özel Hükümleri' başlıklı 92. Maddesi uyarınca profesyonel lig, amatör lig ve kupa müsabakaları infaz hesabında ayrı kategori sayılır. Bu durumda Fenerbahçe’ye hükmen mağlubiyet ve para cezası gelecek.