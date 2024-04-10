Fenerbahçe'de yönetimden U19 kararı! 'Süper' prim...

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Fenerbahçe, TFF’ye tepki göstermek amacıyla Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkma kararı almıştı. Sarı-Lacivertliler’in 19 yaş altı ekibi, pazar günü ligde Giresunspor ile karşılaştı ve 4-1 kazandı. Ardından 15 futbolcu ve teknik ekip, Süper Kupa için Şanlıurfa’ya gitti.

Kanarya, Galatasaray karşısında 3. dakikada sahadan çekildi. Fenerbahçe Yönetimi, Şanlıurfa’ya giden oyuncu ve teknik kadroya güzel bir jest yapma kararı aldı.

Sarı-Lacivertliler’de, yarışılan tüm turnuvalar için sezon başında şampiyonluk primi belirlenmişti. Yönetim, Süper Kupa için belirlenen rakamı U19 takımı ve teknik ekibine dağıtmaya karar verdi.



KISA SÜREDE YATIRILACAK

TFF’ye karşı başlatılan mücadelede Fenerbahçe’nin simgesi haline gelen 19 yaş altı futbol takımında futbolcu ve teknik heyet personelinin hesaplarına, önümüzdeki günlerde Süper Kupa primi yatırılacak.

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GÖZLER OLYMPIAKOS MAÇINDA

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 19.45’te Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler maçtan galip ayrılıp, 18 Nisan Perşembe günü sahasında oynanacak müsabaka öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Fenerbahçe, Yunan rakibi Olympiakos ile bugüne kadar 2 kez karşılaştı. Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda Olympiakos sahadan galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul’da 3-0, sahasında da 1-0’lık skorla kazandı. İki takım, 2014 ve 2015 yıllarında da Türkiye'de hazırlık maçı yaparken, Fenerbahçe bu müsabakalarda galibiyet aldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 268 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 107 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde 17. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 16 mücadelede 11 galibiyet elde ederken, 5 de mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda 41 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.