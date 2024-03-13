Galatasaray'ın hedefi kazanıp Fenerbahçe'yi baskı altına almak!

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PAZAR günü deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olacak G.Saray kazanıp 20.30’da oynanacak Trabzon-F. Bahçe maçını rahat izlemenin planlarını yapıyor. Dış sahada son 7 maçını kaybetmeyen Aslan 5 galibiyet, 2 beraberlik aldığı seriye bir zafer daha eklemek istiyor.

BERKAN KUTLU YiNE STOPERDE

Okan Buruk’un kazanan kadroyu bozmayacağı öğrenilirken Rizespor önünde sakatlanıp çıkan Kaan Ayhan’ın pazar günü sahada olması bekleniyor. Son maçta stoper olarak görev yapan Berkan Kutlu’nun Kasımpaşa önünde de Nelsson’un partneri olacağı öğrenildi. Öte yandan G.Saray’da başkanlık seçimi için 25 Mayıs tarihi açıklandı. Çoğunluk sağlanamazsa kongre 1 Haziran’da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.