×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın hedefi kazanıp Fenerbahçe'yi baskı altına almak!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Kasımpaşa
Galatasarayın hedefi kazanıp Fenerbahçeyi baskı altına almak
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 07:40

Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta Kasımpaşa'yı devirip dev maçı rahat izlemeyi hedefliyor.

Haberin Devamı

PAZAR günü deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olacak G.Saray kazanıp 20.30’da oynanacak Trabzon-F. Bahçe maçını rahat izlemenin planlarını yapıyor. Dış sahada son 7 maçını kaybetmeyen Aslan 5 galibiyet, 2 beraberlik aldığı seriye bir zafer daha eklemek istiyor.

BERKAN KUTLU YiNE STOPERDE

Okan Buruk’un kazanan kadroyu bozmayacağı öğrenilirken Rizespor önünde sakatlanıp çıkan Kaan Ayhan’ın pazar günü sahada olması bekleniyor. Son maçta stoper olarak görev yapan Berkan Kutlu’nun Kasımpaşa önünde de Nelsson’un partneri olacağı öğrenildi. Öte yandan G.Saray’da başkanlık seçimi için 25 Mayıs tarihi açıklandı. Çoğunluk sağlanamazsa kongre 1 Haziran’da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Gözden KaçmasınArda Güler o sözleri üzerine alınıp Martin Odegaarde yanıt verdi: Ben bir savaşçıyımArda Güler o sözleri üzerine alınıp Martin Odegaard'e yanıt verdi: Ben bir savaşçıyımHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Kasımpaşa

BAKMADAN GEÇME!