Galatasaray'ın 25 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi sınavı

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Galatasaray 2023-24 sezonunun en kritik maçlarından birine bugün Molde karşısında Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş mücadelesinde çıkacak.

Norveç’te oynanan ilk maçı son dakika golüyle 3-2 kazanan sarı kırmızılılar beraberlik halinde bile adını gruplara yazdıracak. RAMS Park’ta oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak müsabaka EXXEN platformundan canlı olarak yayımlanacak.

Karşılaşmayı, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalan Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

HEM 4 YILLIK ÖZLEM SONA ERECEK HEM DE CİDDİ BİR PARA KAZANACAK

Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2019-20 sezonunda mücadele eden 2021-22’de ise elemeleri geçemeyen sarı kırmızılı ekibin 4 yıl aradan sonra gruplara kalmasıyla birlikte kulüp önemli bir gelirin de sahibi olacak.

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Sarı kırmızılılar bugün Molde’yi elerse Şampiyonlar Ligi’nden giriş parası olarak 15 milyon 640 bin Euro’yu kasasına koyacak.

Aslan son 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası 9 milyon 96 bin Euro.

Cimbom gruplara kalırsa daha sahaya çıkmadan 24 milyon 736 bin Euro almayı garantileyecek.

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HER GALİBİYET 2.8 MİLYON EURO BERABERLİK 930 BİN EURO DEMEK

Her galibiyetin 2.8 milyon Euro, beraberliğin ise 930 bin Euro olduğu gruplarda alınacak her başarılı sonuçta bu rakam daha da artacak. Galatasaray gruptan çıkarsa 9.6 milyon Euro daha kazanacak.

Çeyrek finalin 10.6 milyon Euro, yarı finalin 12.5 milyon Euro olduğu Devler Ligi’nde finalist takımlar 15.5 milyon Euro daha kazanacak. Şampiyon olan takım ise 15.5 milyon Euro’ya ek olarak 4.5 milyon Euro daha alacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sahne aldığı son sezon olan 2019-20’de toplam 29.9 milyon Euro gelir elde etmişti.

CEZASI BİTEN LUCAS TORREİRA BUGÜN FORMASINA KAVUŞUYOR

Galatasaray’da cezası biten Lucas Torreira bugün Molde ile oynanacak rövanşta sahadaki yerini alabilecek. Olimpija Ljubljana ile yapılan 2. maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle Norveç’teki karşılaşmada cezasını çeken Uruguaylı futbolcu bugün sahada olacak.

UEFA’ya bildirilen listede isimleri yer almayan sarı kırmızılıların yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek.

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SERGIO RAMOS İÇİN GERİ SAYIM

Bu sezon art arda yaptığı önemli ve yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray’da Molde maçı sonrasında hem gelecekler hem de gidecekler için hareketlilik start alacak. Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı garantilerse kadro ve transfer planlaması doğrultusunda görüştüğü isimlerle imzaları atmaya başlayacak. Pazarlıklarda anlaşma noktasına geldiği Sergio Ramos ile son kez masaya oturulup gruplara kalınması durumunda imzalar atılacak.

GÖZLER 5 MAÇTA 5 GOLE DİREKT KATKI VEREN MAURO İCARDİ’DE OLACAK

Sarı kırmızılıların bugün seyircisi önünde Molde ile oynayacağı maçta gözler yine Mauro Icardi’nin üzerinde olacak.

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Arjantinli yıldız bu sezon 3’ü Şampiyonlar Ligi, 2’si Süper Lig’de olmak üzere çıktığı 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Molde ile Norveç’te oynanan karşılaşmada fileleri havalandırmasının yanı sıra takımına galibiyeti getiren golün asistini yapan İcardi çıktığı 5 karşılaşmada 5 gole direkt katkı vermeyi başardı.

G.Saray bugün tur atlarsa 10 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro (6 milyonunu kulüp, 4’ünü sponsorlar ödüyor) maaşa transfer edilen Icardi’nin 2 yıllık maliyetini de karşılayacak.

Şampiyonlar Ligi 2023-24 SEZONU PARA ÖDÜLLERi

KATILIM 15 MILYON 640 BIN EURO

GALIBIYET 2.8 MILYON EURO

BERABERLIK 930 BIN EURO

KATSAYI 1 HISSE 1 MILYON 137 BIN EURO

SON 16 TURU 9.6 MILYON EURO

ÇEYREK FINAL 10.6 MILYON EURO

YARI FINAL 12.5 MILYON EURO

FINAL 15.5 MILYON EURO

ŞAMPIYON 4.5 MILYON EURO

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