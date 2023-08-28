Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'En iyisini almak istiyoruz'

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Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Molde'yi konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Torreira'nın dönmesi, Tete'nin ilk maçta süre alması, daha hazır hale gelmesi gibi avantajlarımız var. Yunus ayrıldı, onun dışında daha güçlü durumdayız. Kendi evimizdeyiz, bunun avantajını kullanmak istiyoruz.

ZAHA NE ZAMAN OYNAYACAK?

Zaha ile ilgili milli takım arasını hedef seçtik. Mümkün olursa hazırlık maçı da yapacağız. Hazırlık maçında Zaha'yı kullanacağız ve devamında takım içinde olacak.

GALATASARAY'IN İHTİYACI VAR

Heyecan duyuyoruz. Heyecanı duymak gerekiyor. Baskı da var. Bu bizi maça hazırlayacaktır. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına girmek. Son iki seneye bakınca, Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. 13'üncü sırada ligi bitirmiş takım, sonraki sezon şampiyon oluyor ve Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bu çok değerli. Buna çok odaklandık. Bizim hayal ettiğimiz şeylerden biri yeniden Şampiyonlar Ligi'ydi. Yarın bu şans elimizde, kullanmak istiyoruz. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de önemli. Hem maddi hem manevi getiriler var. Galatasaray'ın hedeflerinden biri ve inşallah yarın bunu başaracağız.

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BU SENE KOLAY BAŞLAMADI

Bu sene kolay başlamadı. Çok kısa bir tatil bir kere oyuncular için... 2-2.5 haftalık arayla sezona başladık. Oyuncular için bu kolay değil. Zorluk derecesi yüksek Şampiyonlar Ligi ön elemeleri oynadık, stresliydik. Yavaş yavaş hazır olduk. Yüzde yüz ile başlamadığınız bir süreçte hem maç kazanarak hem Şampiyonlar Ligi'ne girerek bu süreci atlatmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidip, Gaziantep maçını kazanıp önümüze bakacağız. Çok önemli 2 oyuncumuz var, Zaha ve Ziyech gibi ama kullanamıyoruz. Torreira'nin sakatlığı oldu, kırmızı kartı oldu. Zorluklar oluyor. Ligde iki maçta gol yemedik. Yaptığımız hataları gördük. Oyuncularımızla bunları paylaşıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle iç sahada hem hücum oynayacağız hem takım savunması yapacağız. Son Molde maçında takım savunmasını doğru yapmadık. Bizim için kötü olan top kayıpları... Baskı yokken bile uzun top oynadık ve geri döndüğünde kalemizde tehlike oldu. Topla daha iyi oynayan bir takım olursak, top rakipteyken agresif olursak geçen senenin benzeri olur. Ligde Trabzonspor maçında böyle oynadık. Yarın hedefimiz bu oyunu devam ettirmek

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TFF'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

TFF'nin almış olduğu erteleme kararına ben de önce olumlu baktım. Diğer Avrupa'da oynayan takımlarımız da olumlu baktı. Bunu doğru değerlendirmek lazım. Herkes playoff oynuyor. Grup maçı oynarken erteleme kararı çıkmadı. Bunu ayırt edemeyenler oluyor. Molde oynamadı, birçok ülke bunu yaptı. Bu kritik bir eşik. 4 takımla Avrupa'da gruplara kalma maçlarına çıkıyoruz. TFF'nin verdiği karar doğru ve yerindeydi. Norveç'ten döndük, perşembe sabahı 7 gibi döndük. Lig ve salı günü maça çıkmak zor olacaktı. Hazırlık süreci için de değerli oldu. Şimdi Molde maçına hazırlandık. Hem dinlendik hem hazırlandık. Türkiye'yi temsil etmek için hazırız. TFF'ye teşekkür ediyoruz. Doğru düşündüler. Avrupa'da oynayan tüm takımların düşüncesinin de böyle olduğunu biliyorum.

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ANA HEDEFİMİZ...

Manchester City'nin bile finalde oynadığı oyunu beğenmediler. Burada ana amaç yarın Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Bunun için full konsantrasyon çok önemli. Daha bir şey kazanmadık. Ondan sonra gruptan çıkmak. En üst organizasyonda gruptan çıkmak önemli. Sonra ne olur, ondan sonraki bölüm. Ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve gruptan çıkan takım olmak.

EN İYİSİNİ ALMAK İSTEYİNCE ZORLANIYORSUNUZ

Transfer konuşa konuşa... Yarışıyoruz, hazırlanıyoruz, transfer konuşuyoruz. Gidenler, gelenler, gitmek isteyenler oluyor. Bazen biz gitmesini istemiyoruz. Yunus da böyle oldu. Yunus uzun süre gitmek istediğini belirtti, biz de izin verdik. Almak istediğimiz oyuncular oluyor, başka takımlar isteyebiliyor. Avrupa'da da aynı şekilde transferin son haftası, Türkiye'de transfer biraz daha uzun olsa da birçok takım kadrosunu belirliyor. Şampiyonlar Ligi'ne girmek bizim için bir koz, bunu kullanmaya çalışacağız. İyi oyuncular istiyoruz aslında. Teknik adamlar, elindeki oyunculardan daha iyilerini isterler. En iyisini almak isteyince zorlanıyorsunuz, süre geçiyor. Alamama riski de var. Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar transferleri tamamlamak istiyoruz. Galatasaray'a katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz. Benim kafamda yarınki maç var, transferden daha çok bu maç var.

ICARDI YORUMU

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Geçen seneden sonra Icardi bizim için kilit isimdi. Bizim için sadece golcülüğüyle değil karakteriyle de önemli bir lokomotif. Attığı gollerle, oyunuyla bir santrforun yapabileceği en üst düzey şeyleri yapıyor