Galatasaray'dan penaltı isyanı! Sivasspor maçının 66. dakikasında...

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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı - kırmızılıların golünü 45+1. dakikada Kerem Demirbay kaydetti. Sivasspor, 86. dakikada penaltıdan Fode Koita ile eşitliği sağladı.

Karşılaşmadan 1 puanla ayrılan ve zirve yarışında yara alan Galatasaray, maçın 66. dakikasında yaşanan bir pozisyon için penaltı bekledi.

ABDULKADİR PARMAK'IN MÜDAHALESİ VE İTİRAZ



Sivasspor ceza sahası içinde Halil Dervişoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Abdulkadir Parmak, Mertens'in kontrolündeki meşin yuvarlağa eliyle temas etti.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, hakem Zorbay Küçük'e penaltı itirazında bulundu ancak devam kararı geldi. VAR sisteminden ise herhangi bir uyarı gelmedi.

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Sarı - kırmızılı taraftarlar, 1-1 biten karşılaşma sonrasında pozisyonun penaltı olduğuna dair birçok paylaşımda bulundu.