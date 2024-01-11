Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı tepkisi! 'VAR'dan uyarı gelmiyor genelde'

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Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ GOLÜ BULMALIYDIK"

Sivasspor 5'li savunmayla başladı, topu bize bıraktı. İlk yarı 2 tane direk var. İlk yarı sonunda golü bulduk. İkinci yarı top bizdeydi ama ikinci golü bulmak için daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Rakibimiz de çaba sar etmedi. Bizim kaptırdığımız toplarla çaba sarf etti. Devamında şanssız penaltı oldu. Kerem Demirbay'ın kolu açıktı elle oynama niyeti yoktu, top kaleye de gitmiyordu ancak bunlara penaltı veriyorlar.

"VAR'DAN UYARI GELMİYOR ZATEN"

Bir tane Abdülkadir'in topa eliyle uzandığı top penaltı gibi gözüktü. VAR'dan uyarı gelmedi, genelde gelmiyor zaten. Kendimizi suçlayacağımız yer ikinci golü atamamak.

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"BİZ BU DEĞİLİZ! EKSİK, ZEMİN, HAKEM BUNLAR BAHANE DEĞİL"

Oyuncularıma konuştum, 4 gün sonra bir maç daha var. Belki 2-3 oyuncu dönebilir. Kadromuz güçlenecek. Biz bu değiliz. Hakem de hata yapsa, eksik de olsak kazanmalıydık. Bunu yapamadığımız için üzgünüz. Bunu telafi edecek çok maç var. Daha ligin birinci bölümü tamamlandı. Daha çok güçleneceğiz. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Bir sonraki maçta ayağa kalkacağız. Oyuncular 'Eksiktik, hakem kötüydü, saha iyi değildi' diyebilir. Ancak bunlar bahane değil, benim için de değil. Burada kazanmalıydık.