MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi
GeriFutbol Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 21:14 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 23. haftasında evinde ağırladığı Medipol Başakşehir'i yeni transferleri Onyekuru ve Mohammed'in gol attığı maçta 3-0'la geçen Galatasaray, karşılaşmanın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesinde bulundu.

İrfan Can Kahveci, Mert Hakan'dan sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde karşı karşıya getirmiş, bu yarıştan galip çıkan sarı lacivertli takım olmuştu.

Karşılaşmanın gollerini ve skorunu resmi Twitter hesabından paylaşan Galatasaray, "kahve" emojisi kullanarak ezeli rakiplerine yeni transferleri üzerinden gönderme yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan İrfan Can Kahveci açıklaması Galatasaraya gönderme...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan İrfan Can Kahveci açıklaması! Galatasaray'a gönderme...

İşte o paylaşım:

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle