Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi
Süper Lig'in 23. haftasında evinde ağırladığı Medipol Başakşehir'i yeni transferleri Onyekuru ve Mohammed'in gol attığı maçta 3-0'la geçen Galatasaray, karşılaşmanın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesinde bulundu.
İrfan Can Kahveci, Mert Hakan'dan sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde karşı karşıya getirmiş, bu yarıştan galip çıkan sarı lacivertli takım olmuştu.
Karşılaşmanın gollerini ve skorunu resmi Twitter hesabından paylaşan Galatasaray, "kahve" emojisi kullanarak ezeli rakiplerine yeni transferleri üzerinden gönderme yaptı.
İşte o paylaşım:
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci göndermesihttps://t.co/TR3EANDk50
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci göndermesihttps://t.co/TR3EANDk50— Spor Arena (@sporarena) February 2, 2021
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