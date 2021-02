Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan İrfan Can Kahveci açıklaması! Galatasaray'a gönderme...

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

Altay'ı tebrik ediyorum, çok iyi bir maç çıkarttı. Hatay'a gelmek her zaman güzel bir his. Buranın insanı, doğası, tarihi ve güzellikleri her zaman farklıdır. İple çektiğimiz bir deplasmandı. Öyle ya da böyle 3 puanla ayrıldık. Böyle bir maçta, nispeten çok iyi oynamadığımız bir maçta 3 puan almak çok önemliydi.

LUIZ GUSTAVO'NUN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Hatayspor'un yeni stadının Fenerbahçe ile yapılacak bir özel maçla açılmasını arzuluyoruz. Mutlu geldik, mutlu ayrılıyoruz. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. İnşallah Luiz Gustavo'da büyük bir sıkıntı yoktur ama ciddi bir şey olmasa maçı bırakmazdı. Endişeliyiz tabii. Burada bizi çok iyi karşılayan ve moral veren bütün Fenerbahçeli taraftarlara teşekkür ediyorum. Buraya diğer takımlar da geliyor ama Fenerbahçe gelince daha farklı bir hava oluşuyormuş.

İRFAN CAN TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA VE GALATASARAY GÖNDERMESİ

İrfan Can Kahveci transferi camiamıza hayırlı olsun. Bu bizim beşinci transfer dönemimizdi. Biz fazla konuşmadan odaklandığımız oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Onu istiyoruz, bunu istiyoruz demiyoruz. Transfer sonuçlanmadan ilgilendiğimiz oyuncularla ilgili konuşmuyoruz. Gidip işi bitiriyoruz ve işi bitirdikten sonra konuşuyoruz. Bu da bizim tarzımız. Alper Bey 'Fenerbahçe isterse, oyuncuyu alır' dedi. Öyle de oldu. Rekabet her zaman olur transfer döneminde. Bazen kazanırsınız bazen kaybedersiniz.

''İRFAN İLE KONUŞTUK, SIKINTI GÖRMEYİNCE...''

Transferin son ayağında, oyuncuyla görüştüm. Sadece kulüplerin anlaşması önemli değil, oyuncunun da gönlünün olması lazım çünkü. Hiçbir sıkıntı göremeyince imzaları attık.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...