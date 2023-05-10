Galatasaray’da yeni hedef: Ligde 3’te 3 yapıp kupayı Fenerbahçe derbisinde kaldırmak

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Süper Lig’deki 33. hafta maçları şampiyonluk yarışına yeni bir yön verdi. Pazar günü ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin Giresunspor deplasmanında 1-1 berabere kalmasının ardından, lider Galatasaray’ın önceki gün Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etmesiyle fark yeniden 5 puana çıktı. Fikstüre göre sezonun son haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşması gereken ancak bordo beyazlı takım ligden çekildiği için 3 puanı garanti olan sarı kırmızılı takım, sondan bir önceki hafta da sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak.

iLK SINAV iSTANBULSPOR MAÇI

Galatasaray, ezeli rakibiyle Nef Stadı’nda oynayacağı derbi öncesinde oynayacağı İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankargücü maçlarını kazandığı takdirde 37. haftadaki Fenerbahçe maçına ‘şampiyon’ apoletiyle çıkacak.

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Teknik direktör Okan Buruk, yarın başlayacak İstanbulspor karşılaşması hazırlıkları sırasında futbolcularına, “Şampiyonluk için derbiyi düşünmeye gerek yok, önümüzdeki 3 maçı kazanmamız yetiyor” düşüncesini aşılayacak. Galatasaray eğer bu amacına ulaşırsa, şampiyonluk kupasını kendi stadında kaldıracak.

iSTANBUL BAŞAKŞEHiR’i iSTiYOR

G.Saray’ı 16 Mayıs’ta konuk etmeye hazırlanan İstanbulspor, Fatih Terim Stadı’nı kullanmak için Başakşehir’e başvurdu. Yüksek hasılat amaçlayan sarı siyahlılar, Vodafone Park için Beşiktaş’tan ret yanıtı almıştı.