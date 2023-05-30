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Galatasaray'da şampiyonluk sonrası büyük coşku! Renkli görüntüler ortaya çıktı

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#Galatasaray#Süper Lig#Erden Timur
Galatasarayda şampiyonluk sonrası büyük coşku Renkli görüntüler ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 23:04

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmnda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da maçın bitiş düdüğüyle birlikte eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

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Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahada futbolcular, teknik heyet ve yönetimin dahil olduğu eğlenceli anlar yaşandı.

ICARDI - OKAN BURUK - ALİ YİĞİT BURUK

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, takım olarak şampiyonluğu deplasman tribünün dolduran taraftarla kutladıkları sırada önce teknik direktör Okan Buruk'u omzuna aldı ve taraftara selamlattı. Arjantinli golcü daha sonra Buruk'un oğlu Ali Yiğit'i omzuna alarak taraftarı selamladı.

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TORREIRA VE ERDEN TİMUR YERDE YUVARLANDI

Galatasaray'ın 'Atom Karınca'sı Lucas Torreira ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluğu birbirlerine sarılı halde yerde yuvarlanarak kutladı.

KAAN AYHAN - ERDEN TİMUR

Galatasaray'a ara transferde katılan Kaan Ayhan, Erten Timur'u omzuna alarak şampiyonluk kutlamalarına dahil oldu.

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DURSUN ÖZBEK - ERDEN TİMUR - OKAN BURUK

Galatasaray'da şampiyonluğun üç önemli mimarı Dursun Özbek, ERDEN TİMUR ve Okan Buruk el ele turuşarak taraftarı selamladı.

YABANCI FUTBOLCULAR, ÜLKELERİNİN BAYRAKLARIYLA

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte ülkelerinin bayraklarını omuzlarına alarak objektiflere poz verdiler.

FUTBOLCULAR OKAN BURUK'UN BASIN TOPLANTISINI BASTI

Galatasaraylı futbolcular, teknik direktör Okan Buruk'un şampiyonluk sonrası çıktığı basın toplantısını su yağmuru ve tezahüratlarla bastı.

Okan Buruk'u ıslatan futbolcular, 'Okan Buruk oley' şeklinde tezahürat yaptı. Okan Buruk da ayağa kalkarak oyuncularıyla birlğikte şampiyonluk şarkıları söyledi.

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#Galatasaray#Süper Lig#Erden Timur

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