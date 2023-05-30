Galatasaraylı oyunculardan Ankaragücü maçı sonrası şampiyonluk sözleri: 'Unutamıyorum'

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte oyuncuların sözleri;
YUNUS AKGÜN: ÖNEMLİ BİR ŞAMPİYONLUK
Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir şampiyonluk yaşadık. Şampiyon İstanbul'a geliyor, taraftarlarımız bizi beklesin.
MERTENS: İŞİ YARIM BIRAKMADIK
Çok mutluyum. Ligi şampiyon olarak bitiriyoruz. Başladığımız işi yarım bırakmadık.
NELSSON: FENERBAHÇE MAÇINI UNUTAMIYORUM
Bütün yıl çalıştık, sonunda amacımıza ulaştık. Çok mutluyum. Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz maçı unutamıyorum, en iyi maçımızdı.
BERKAN KUTLU: CAMİAYA ARMAĞAN OLSUN
Çok mutluyuz, camiaya armağan olsun. Galatasaray bu! Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında gerekeni yaptı, hem de Başkent Ankara'da! Taraftarlarımıza selam olsun