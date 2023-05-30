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Galatasaraylı oyunculardan Ankaragücü maçı sonrası şampiyonluk sözleri: 'Unutamıyorum'

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#Galatasaray #Ankaragücü#Süper Lig
Galatasaraylı oyunculardan Ankaragücü maçı sonrası şampiyonluk sözleri: Unutamıyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 22:44

Galatasaray'da Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, Ankara'da şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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İşte oyuncuların sözleri;

YUNUS AKGÜN: ÖNEMLİ BİR ŞAMPİYONLUK

Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir şampiyonluk yaşadık. Şampiyon İstanbul'a geliyor, taraftarlarımız bizi beklesin.

MERTENS: İŞİ YARIM BIRAKMADIK

Çok mutluyum. Ligi şampiyon olarak bitiriyoruz. Başladığımız işi yarım bırakmadık.

NELSSON: FENERBAHÇE MAÇINI UNUTAMIYORUM

Bütün yıl çalıştık, sonunda amacımıza ulaştık. Çok mutluyum. Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz maçı unutamıyorum, en iyi maçımızdı.

BERKAN KUTLU: CAMİAYA ARMAĞAN OLSUN

Çok mutluyuz, camiaya armağan olsun. Galatasaray bu! Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında gerekeni yaptı, hem de Başkent Ankara'da! Taraftarlarımıza selam olsun

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#Galatasaray#Ankaragücü#Süper Lig

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