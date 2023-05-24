Galatasaray'da Sacha Boey, Nelsson ve Zaniolo gelişmesi! Erden Timur transfer için Londra'da

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın transfer gündemi de oldukça hareketli. Sarı-kırmızılı takımda yüksek bonservis getirili ayrılıklar yaşanabilir.

ERDEN TİMUR TRANSFER GÖRÜŞMESİ İÇİN LONDRA'DA

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin geçen hafta yapılan temel atma töreninde yer almaması dikkat çeken Erden Timur'un transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'de olduğu ortaya çıkmıştı. Timur'un ekibiyle birlikte çeşitli Premier Lig ekipleriyle yakın ilişkiler kurmak için bu seyahate çıktığı belirtildi.

FABRIZIO ROMANO DEV PLANI DUYURDU: 85 MİLYON EURO

transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Erden Timur'un İngiltere'de Sacha Boey ve Victor Nelsson için transfer görüşmeleri yaptığını yazdı.

Romano'nun haberine göre Galatasaray Boey ve Nelsson için kapıyı 25 milyon eurodan açacak. Bu tekliflerin aşağısını değerlendirmeye dahi almayacak.

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Romano ayrıca sözleşmesinde 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Nicolo Zaniolo'ya da Premier Lig ekiplerinden ilgi olduğunu ve Galatasaray'ın bu konuda da görüşmeler yaptığını yazdı.

Galatasaray, görüşmeler planlandığı gibi giderse bu üç oyuncunun satışından toplam 85 milyon euro gibi bir bedeli kasasına koyabilir.

TOPLAM MALİYETLERİ 8.15 MİLYON EURO



Galatasaray, SAcha Boey ve Victor Nelsson'u 2021 yazında kadrosuna katmıştı. Boey için Rennes'e 1.15 milyon euro ödeyen Sarı-kırmızılı kulüp Nelsson için de Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

NELSSON'A SEZON BAŞINDA ZAM YAPILDI

Sezon başında Marcao'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray, talipleri olan Nelsson'a zamlı yeni sözleşme yapmış ve maaşını 900 bin eurodan 1.3 milyon euroya çıkarmıştı. Danimarkalı futbolcuya sezon sonu transferinde kolaylık sağlanacağı yönünde söz verildiği yönünde haberler de çıkmıştı.

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PLANLAR NELSSON VE BOEY YOKMUŞ GİBİ YAPILIYOR

Yeni sezon kadro çalışmalarına da başlayan Galatasaray'da planlamaların Sacha Boey ve Victor Nelsson takımdan ayrılacakmış gibi yapıldığı da iddia ediliyor. Satılması gündemde olan iki oyuncu ve satılırsa Zaniolo'dan gelecek bedel, kadro yapılanmasında yönetimin elini güçlendirecek.