Cristiano Ronaldo golünü attı, secdeye gitti! Herkesin konuştuğu o anlar...

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nin 28. haftasında Al-Nassr ile Al-Shabab karşı karşıya geldi. Başkent Riyad'da oynanan mücadelede Al-Nassr, 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılarak şampiyonluk şansını son 2 maça taşıdı.

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, müsabakanın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu golün ardından Portekizli futbolcu ve takım arkadaşları büyük mutluluk yaşadı ve 38 yaşındaki futbolcunun gol sevinci geceye damga vurdu.

RONALDO SECDEYE GİTTİ, TAKIM ARKADAŞI ALKIŞLADI

Cristiano Ronaldo, Al-Shabab ağlarına gönderdiği kritik golün ardından çoğunluğu müslüman olan takım arkadaşlarının ısrarıyla secdeye gitti. Takım arkadaşları, Portekizli futbolcunun bu gol sevincine alkışlarla karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haberin Devamı

Cristiano Ronaldo, Al Shabab'a attığı gol sonrası 'secdeye' gitti.pic.twitter.com/pLY7LlSwgV — Spor Arena (@sporarena) May 23, 2023

ELEŞTİRİLİYOR ANCAK ŞAMPİYON YAPABİLİR

Suudi Arabistan'da zaman zaman olumsuz haberlerle manşetleri süsleyen ve performansı eleştirilen Cristiano Ronaldo, Al Nassr kariyerinde forma giydiği 15 lig maçında takımına 14 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Dünyaca ünlü yıldız, sergilediği bu performansla son iki haftaya girilen ligde takımı Al Nassr'ın şampiyonluk umutlarını korumayı başarıyor. Al Nassr, lider El-İttihad'ın yalnızca 3 puan gerisinde son iki haftaya şampiyonluk ihtimaliyle girdi.

FİLİSTİN HASSASİYETİ TAKDİR TOPLUYOR

Cristiano Ronaldo, Filistin'e yaptığı yardımlar ve İsrail'e gösterdiği tepkiler sebebiyle daha önce de İslam dünyasının kalbini fethetmişti. Filistin'e milyonlarca dolar değerinde maddi yardımda bulunan Portekizli oyuncu ayrıca İsrail ile oynanan milli maçta İsrailli rakibine formasını vermeyi reddetmişti.

38 yaşındaki futbolcunun, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısında dünyaca ünlü içeçek firmasının ürünlerini masadan kaldırarak, "Su için" demesi de protesto olarak yorumlanmıştı.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RONALDO'NUN FİLİSTİN MESELESİNDEKİ KARAKTERİ ÇOK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında katıldığı bir yayında, Cristiano Ronaldo'nun Filistin konusundaki duruşuna dikkat çekmiş ve "Ben Ronaldo'ya hayranım. 'Messi mi, Ronaldo mu?' dersen Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. Ronaldo'nun maçtaki performansı, karakteri hele hele Filistin meselesindeki karakteri çok önemli. Onun için alkışlıyorum. " demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekizli futbolcunun fazla süre alamayarak damga vurduğu 2022 Dünya Kupası'ndan sonra ise "Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp 2. yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini ne yaptı? Alıp götürdü. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo." ifadelerini kullanmıştı.