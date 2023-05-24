Galatasaray'dan sol beke Rıdvan Yılmaz hamlesi!

Haberin Devamı

Devre arasında Van Aanholt'u gönderip ligden çekilen Hatayspor'dan Adekugbe'yi getiren ancak sol beke bir türlü çözüm bulamayan Galatasaray, 20 yaşındaki Kazımcan Karataş'la yola devam ediyor. Yeni sezonda Kazımcan'ın önüne çok iyi bir takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bir yandan yabancı adayları belirlerken, diğer taraftan aynı şekilde uygulanmaya devam edecek olan ilk 11'deki 3 yerli mecburiyeti doğrultusunda rotayı eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'a çevirdi.

Fanatik'in haberine göre sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan, ancak İskoçya'da hayal kırıklığı yaşayan 22 yaşındaki futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın bonservisiyle birlikte alınması planlanıyor.

MASAYA OTURULACAK! G.SARAY'IN TEKLİFİ...

Özellikle Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çok iyi bir performans ortaya koyan ve böylece Rangers'a transfer olan Rıdvan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un beğendiği isimler arasında yer alıyor. Genç futbolcuyu yeniden A Milli Takım'a kazandırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde hem oyuncuyla hem de kulübüyle masaya oturacak.

Haberin Devamı

Rıdvan'dan beklediği verimi alamayan Rangers cephesi de yolları ayırma fikrine sıcak bakıyor. Yerli rotasyonu derinleşecek Rıdvan'ın bonservisine 4 milyon Euro ödeyen Glasgow Rangers her ne kadar bu transferden zarar etmek istemese de Galatasaray cephesi 1-2 milyon Euro bandında bu işi bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Böylece sol bekte Kazımcan - Rıdvan rekabetini başlatmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, özellikle ligde ihtiyaç duyduğu derin yerli rotasyonu konusunda da önemli bir adım atmış olacak.