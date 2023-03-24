Galatasaray'da Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'İpler de avantaj da bizim elimizde'

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14 maçlık galibiyet serisi Konya’da sonlanan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk duruma el koydu. Konya deplasmanında 2-1 yenilginin ardından 5 gün izin yapan sarı kırmızılılarda tecrübeli teknik adam panik ve kaos ortamından oyuncularını uzak tutmak isterken takıma yönelik kısa bir konuşma yaptı. Çarşamba günü Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray’da Okan Buruk, futbolcuları ile kalan 10 haftayı masaya yatırdı.

Konya deplasmanından herkesin alması gereken dersler var

Okan Buruk öncelikle Konya deplasmanı ve ortaya çıkan sonuçtan hem takım hem de teknik heyet olarak alınması gereken dersler olduğunu belirtti. Sonra fikstür avantajına dikkat çekip ligde kalan 10 haftanın 6’sını Nef Stadı’nda iç sahada Galatasaray taraftarı önünde oynayacaklarını hatırlattı. Aynı zamanda Galatasaray kalan 10 haftada sadece 2 kez şehir dışı deplasmanında oynanacak. Sarı kırmızılılar sezon bitene dek yalnızca Alanya ve Ankaragücü deplasmanlarına gidecek.

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Estirilen havaya aldanmayın sahaya, işimize odaklanalım

Maç fazlası ile de olsa 2. sıradaki ezeli rakip Fenerbahçe ile 6 puanlık fark, Kadıköy’deki derbide elde edilen 3-0’lık galibiyetle Galatasaray’ın ikili averajdaki üstünlüğü ve sezon sonuna kadar fikstür avantajına vurgu yapan Buruk “İpler bizim elimizde. Galatasaray’ın şampiyonluğu hak ettiğini, yine sergileyeceğimiz oyun, performans ile göstereceğiz. Konyaspor maçı sonrasında estirilen hava, üzerimizde kurulmaya çalışan baskıya kimse aldanmasın, Herkes işine, sahaya ve Galatasaray’ın başarısına odaklansın” ifadesini kullandı.