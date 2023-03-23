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Zaniolo'nun menajeri Gardi'den Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

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#Zaniolo#Galatasaray#Fenerbahçe
Zaniolonun menajeri Gardiden Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 14:36

Galatasaray'ınj yeni futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun menajeri George Gardi, transfer döneminde Fenerbahçe'nin İtalyan yıldıza ve Roma'ya daha yüksek bir teklif yaptığını söyledi.

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Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun menajeri George Gardi, 23 yaşındaki İtalyan yıldızın Galatasaray'a gelişi hakkında İtalyan basınına konuştu.

Zaniolo'yu Fenerbahçe'nin de istediğini söyleyen Gardi; "Fenerbahçe, Zaniolo için hem oyuncuya hem de Roma'ya daha yüksek teklifi yapan taraftı. Ancak Zaniolo sadece Galatasaray'ı istedi. Kararını verdi ve hiç şüphe duymadı." diye konuştu.

SÖZLEŞMESİNDE SÜRPRİZ DETAY!

Öte yandan İtalyan La Gazzetta dello Sport, Zaniolo'nun Galatasaray'daki serbest kalma bedeli hakkında bir haber yayınladı. 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Habere göre Zaniolo'nun Galatasaray'da kaldığı her sezonun sonunda serbest kalma bedeli azalacak.

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#Zaniolo#Galatasaray#Fenerbahçe

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