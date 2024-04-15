Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe cevabı: Bakmıyoruz...

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Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 ile geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçı değerlendirdi.

İlk yarı aslında biraz daha yavaş oynadık. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakip boşluklar verdi ama ilk yarı biraz uyuduk. İkinci yarı ile birlikte daha çok rakip kaleye gittik. Golü hissettiğimiz dakikalar başladı. Barış Alper Yılmaz, Hakim ve Mauro'nun golleriyle maçı kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İlk golü bulduk, öz güven arttı ve maç değişti. 2-0 sonrası maçı bitirdik. Önemli bir takıma karşı kazandık ve gol yemeden bitirdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra zaman zaman eşleşmelerde sıkıntılar oldu. Önemli bir galibiyet, oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor da iyi takım, onlara da başarılar.

"BAZI OYUNCULARIMA ŞANS VEREMEDİĞİM İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

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Çok değerli oyuncularımız var. Bazılarına şans veremediğim için üzülüyoruz. Kerem bizim için çok değerli. İkinci yarıya taktiksel değişiklikle başlamak istedik. Son 6 hafta, daha çok kenetleneceğiz. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. İyi oyunculara, iyi insanlara sahibiz. Aynı ciddiyetle şampiyonluğu yakalamak istiyoruz.

"FENERBAHÇE'YE BAKMIYORUZ"

Fenerbahçe ile Süper Kupa'yı oynasaydık bu maça daha iyi başlayabilirdik. Uzun aralar bazen sıkıntı olabiliyor. İkinci yarı daha hızlı, ruhumuzu koyarak başlamamız gerektiğini söyledik. Bunu yaptık. Rakibimize bakmıyoruz. Kendi maçlarımızı kazanmaya odaklanıyoruz. Her takım puan kaybedebilir. Amacımız kendi maçlarımıza odaklanmak, kazanmak. Şampiyonluğu tekrar istiyoruz.

"FATİH TEKKE ŞANSSIZ ŞEKİLDE KIRMIZI GÖRDÜ"

Fatih Tekke şanssız bir şekilde dışarı gönderildi. Alanı terk etti diye oldu sanırım. Kalite ve karakter olarak sevdiğimiz biri. Ona da geçmiş olsun.

SÜPER KUPA'DA TOPUN DIŞARI ATILMASI POLEMİĞİ HAKKINDA...

Süper Kupa sonrası bir açıklamam olmadı. Ağzımdan bir şey yazıldığında inanmamak lazım. Rakibimizin nasıl başlayacağını bilmiyorduk. Rakip duruyorsa, topun dışarı atılması ya da rakibe atılmasını söyledik. Oyun başladı, rakip de normal başlayınca; devamında gol geldi. Gazetelerde çıkan haberler benim sözlerim değil. Ya basına konuşurum ya da GS TV'ye.

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"YABANCI HAKEMİ İLK BEN SÖYLEDİM"

Sahada yabancı hakem olur, sorun değil. TFF'nin kararlarına uymak zorundayız. Erden Bey'in esprisi var, robot hakem olsa, ona da tamam diyeceğiz. 5-6 sene önce yabancı hakem gelsin' ilk diyen benim. Sanırım Akhisar dönemiydi.

"YÖNETİCİLER KENDİLERİNİ SORGULAMALI"

Halil Umut Meler ve ekibi Avrupa'da mükemmel maç yönetti. Orada böyle yönetiyorlarsa, demek burada bir sorun var. Türk futbolunda her şey mükemmel değil, sadece onlar kötüymüş gibi gösteriliyor. Objektif bakmak lazım, yöneticiler de kendilerini sorgulamalı.