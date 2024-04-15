Alanyaspor - Galatasaray maçına Barış Alper Yılmaz damga vurdu! Okan Buruk tarihe geçti...

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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK! AURIER İLK KEZ...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa maçındaki ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu yedeğe çekilirken Serge Aurier ve Kerem Demirbay ilk 11'e girdi.

Ara transfer döneminde transfer edilen Fildişi Sahilli sağ bek, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkmış oldu.

Galatasaray maça şu ilk 11'le çıktı: Fernando Muslera, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.

YABANCI VAR GÖREV YAPTI

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda bu maçın VAR odasında yabancı hakem yer aldı. Portekizli hakem Fabio Melo, mücadelede VAR olarak görev yaptı.

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FATİH TEKKE İLK 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Gaziantep FK maçındaki ilk tercihini değiştirmedi. Ev sahibi ekip Galatasaray karşısına şu 11'le çıktı: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Richard Coelho, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan

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AURIER İLK MAÇINDA 45'TE KENARA GELDİ

0-0 sone eren ilk yarının ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ikinci yarıya hamlelerle başladı. İlk yarının etkisiz isimleri olan Aurier ve Kerem Aktürkoğlu kenara gelirken Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech oyuna dahil oldu. Ziyech sağ kanada geçerken Kaan sağ bekte oynadı.

Barış Alper Yılmaz ise sol kanada geçti.

KİLİDİ BARIŞ ALPER AÇTI

Yapılan değişiklikler sonrası oyunun kontrolünü alan Galatasaray, 56. dakikada golü buldu. Ceza alanı solunda topu önüne alan Barış Alper, topu içeri çekip dar açıdan sert bir şutla topu köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

ZIYECH'TEN HARİKA GOL!

İlk golü bulduktan sonra temposunu sürdüren Galatasaray'da 5 dakika sonra sahneye Hakim Ziyech çıktı. Sağ çaprazdan sol ayağıyla harika bir şut çeken Faslı yıldız, topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

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Hakim Ziyech, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana Süper Lig'deki ilk üç golünü ceza sahası dışından atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

YİNE BARIŞ ALPER! MAÇA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın ilk golünü atan Barış Alper, 72. dakikada ilk gole benzer şekilde sol çaprazdan sağ ayağıyla yine uzak köşeyi buldu ve farkı 3'e çıkardı.

5 gole ulaşan ve Süper Lig'de en çok gol attığı sezonu yaşayan Barış Alper, ilk kez bir maçta iki gol atma sevinci yaşadı.

PERDEYİ ICARDI KAPATTI!

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, 83. dakikada attığı golle gol sayısını 19'a yükseltti.

Alanyaspor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçında da ağları havalandıran Mauro Icardi'nin, kariyerinde daha uzun bir seri yakaladığı bir rakibi bulunmuyor.

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Arjantinli golcü 4 maçlık seriyi Fiorentina, Empoli ve Juventus'a karşı yakalamıştı.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Süper Lig'de 20 maçtır kaybetmeyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Sarı-kırmızılı takımın başında 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan 4. teknik direktör oldu.

Buruk'tan önce Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli ve Fatih Terim bu başarıyı yakalamıştı.