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Alanyaspor - Galatasaray maçında Fatih Tekke kırmızı kart gördü

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#Süper Lig#Alanyaspor#Galatasaray
Alanyaspor - Galatasaray maçında Fatih Tekke kırmızı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 20:30

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke kırmızı kartla ihraç edildi.

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Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında zirve mücadelesi veren Galatasaray'ı konuk ederken müsabakanın 19. dakikasında tansiyon yükseldi.

Galatasaray'ın atağında Mauro Icardi uzun atılan topa yönelirken Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran son anda topu yumruklayarak tehlikeyi önledi.

Bu pozisyonun ardından yan hakemin olduğu bölgeye doğru giden Fatih Tekke sinirli bir şekilde itirazda bulundu.

Maçın hakemi Cihan Aydın, yardımcısıyla görüştükten sonra Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye kırmızı kartını çıkardı.

Kart sonrası çok öfkelenen Fatih Tekke bir süre itirazlarını sürdürdü.

Genç teknik adam daha sonra yardımcıları tarafından sakinleştirilerek tribüne çıkarıldı.

Alanyaspor - Galatasaray maçında Fatih Tekke kırmızı kart gördü

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#Süper Lig#Alanyaspor#Galatasaray

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