Galatasaray'da Ndombele eleştirilerin hedefinde! 'Ndombili' olarak kalırsa yollar ayrılacak | Mourinho da eleştirmişti

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Süper Lig’de üst üste oynadığı 9 maçı kazanan, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih yenilgisine rağmen gruptan çıkma umutlarını sürdüren Galatasaray’da gündem Fransız yıldız Tanguy Ndombele’nin performansı ve fazla kiloları. Özellikle Bayern maçında oyuna girdiği son 10 dakikalık bölümde hem tutuk ve ağır kalması hem de kilolu görüntüsü nedeniyle Fransız futbolcu taraftarların tepkisini çekmişti. Alman ekibi ile oynanan karşılaşma sonrası diyetine uymayıp hamburger sipariş ettiği ve bu nedenle teknik direktör Okan Buruk ile tartıştığı iddiaları İngiliz basınında da geniş yankı buldu.

SARI KIRMIZI FORMA İLE BU SEZON 7 MAÇTA OYNADI, 1 KEZ 11’DE YER ALDI

6 Eylül’de kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki futbolcu aradan yaklaşık 2 aylık bir süre geçmesine rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un istediği seviyeye gelemedi. Tanguy Ndombele bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıkarken sadece 1 kez ilk 11’e girdi toplamda 123 dakika sahada kaldı.

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Gol ya da asist katkısı bulunmayan Fransız futbolcu ağrısı olduğu gerekçesiyle Trendyol Süper Lig’de oynanan son maç olan Rizespor deplasmanına da götürülmedi.

NEDEN İDMANDA YOK?

Rize deplasmanına götürülmeyen ve sakatlığıyla ilgili açıklama yapılmayan futbolcunun antrenmanlara katılmaması da dikkat çekmişti.

L'Equipe'in haberine göre; kas sakatlığı bulunan Tanguy Ndombele, Galatasaray'ın idmanlarında yer almıyor.

Pazartesi MR'ı çekilen Tanguy Ndombele'nin dinlenme sürecine girdiği aktarıldı.

KİRALAMA ÜCRETİ ÖDENMEDİ, YILLIK 3 MİLYON 136 BİN EURO’YA İMZA ATTI

Galatasaray’ın transferin son günlerinde İngiliz ekibi Tottennam’dan 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tanguy Ndombele’nin sarı kırmızılılardaki geleceği pek de uzun olmayabilir. Tottenham’a kiralama bedeli ödemeyen sarı kırmızılılar oyuncu ile 3 milyon 136 bin Euro’ya sözleşme imzalarken zorunlu satın alma söz konusu olmadığı için bonservisini almaktan vazgeçebilir.

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Boyu 1.81 olan şu anki kilosunun da 81 olduğu öğrenilen yıldız futbolcu 6 kilo vermezse sarı kırmızılıların sözleşmesini feshetmesi sürpriz olmayacak.

2021-22’NİN 2. YARISINDAN BU YANA ÜST ÜSTE 3. KEZ KİRALIK GÖNDERİLDİ

Tottenham, 2019- 20’da Oympique Lyon’dan 65 milyon Euro’ya transfer ettiği Tanguy Ndombele ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

İlk geldiğinde top hakimiyeti nedeniyle Tottenham taraftarının ‘Ndomballer’ lakabını taktığı Fransız oyuncu sonra kiloları nedeniyle ‘Ndombelly’ (belly: göbek) diye anılmaya başlandı. Londra ekibi 2.5 sezon şans verdikten sonra Fransız oyuncuyu üst üste 3 kez kiraladı. 2021-22’nin 2. yarısını eski takımı Lyon’dan geçiren Ndombele 2022-23’te Napoli’ye kiralandı. Yıldız futbolcu 40 resmi maça çıktığı İtalya’da şampiyonluk yaşarken bu sezonun başında ise Galatasaray’a transfer oldu.

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KiLOSU VE FiZiĞi GEÇMiŞTE DE ELEŞTiRiLERiN KONUSU OLDU

MOURiNHO: PREMiER LiG’DE OLDUĞUNU ANLAMASI GEREK

Ndombele’nin performansı ve fit olmayan görüntüsü eski teknik direktörlerinden eleştiri almasına neden oldu. Öyle ki Jose Mourinho takımın başındayken Burnley maçının devre arasında kenara aldığı Ndombele’yi maç sonrası şu sözlerle eleştirdi: “Yorgun olmayan oyuncuların takıma daha fazlasını vermesini bekliyordum ve sanırım birisinin bunun Premier Lig olduğunu ve bunun yeni bir deneyim olduğunu anlaması gerekiyor.”

EMMANUEL PETiT: BiRAZ KiLOLU FiZiKEN GELiŞMELi

Arsenal ve Fransa Milil Takımı’nın eski oyuncusu Emmanuel Petit de Mourinho’nun vatandaşı ile ilgili sözlerine şu yorumla destek vermişti: “Fazla kilolu mu? Biraz görünüyor. Ancak vücut dili ona yardımcı olmuyor. Fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor. Çok daha fazlasını yapabileceği konusunda Mourinho’ya katılıyorum. Her oyuncunun zaman zaman kötü bir maç çıkarma hakkı vardır. Ancak yüzde 100’ünüzü vermeme hakkına sahip değilsiniz.”

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POSTECOGLOU: FiZiKEN DiĞERLERiNiN GERiSiNDE

Şu an Tottenham’ı Premier Lig’in zirvesine çıkaran Ange Postecoglou da göreve geldiğinde Fransız oyuncunun fiziğiyle ilgili sorunları dile getirmiş ve Ndombele’nin “Fiziksel olarak diğerlerinin biraz gerisinde kalan” oyuncular arasında olduğunu söylemişti. Avustralyalı teknik adam ayrıca “Oynadığımız oyunda güçlü olmam gereken bir nokta var ve o da bu tür bir futbol oynamak için belli bir fiziksel seviyede olmanız gerektiği” demişti.