Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar: '4 yılım çalındı'

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Sarı kırmızılıların 23 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu, verdiği röportajda kariyerine ilişkin açıklamalarda bulunurken bir dönem futbolu bırakmayı düşündüğünü söyledi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun öne çıkan sözleri;

Belki ağır olabilir ama ben 4 yılımın çalındığını düşünüyorum. 16 yaşında Başakşehir’e o imzayı çok büyük hayaller, hedeflerle atmıştım. Bana, aileme söylenilenleri duyduğumuzda hepimiz ‘Tamam artık bu iş bitti’ dedik! Farklı yerlere geleceğime inandık. U17 takımında oynadım. 2. olduk ve finallerde kaybettik. Bir sene böyle geçti. Ardından Türkiye Şampiyonası sonrasında profesyonel sözleşmeye imza attım. Abdullah Avcı teknik direktördü. Çok büyük hayaller vardı. A Takıma gittik. Tabii ilk defa o seviyeye çıktım. Beklediğim gibi değildi! Sadece futbol anlamında değil! Şu anda bence yoktur o durum.

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ASKERLİK GİBİYDİ

Çok büyük bir hiyerarşi vardı. Askerlikteki rütbecilik dönemleri vardı bana göre. Yani ‘sen şusun, ben buyum, sen haddini bileceksin. Ve sesini ne olursa olsun çıkarmayacaksın.’ Ben de yapı gereği küçük de olsam bana haksızlık yapılıyor ise susamam. Karşı çıkarım ya da tatlı dille kendimi ifade etmeye çalışırım. O zamanlar belki böyle bir şey görmedikleri için bana karşı keskin bir tavır vardı futbolculardan. Bu beni gerçekten sindirdi. O zaman “Allahım ne olur bugün ayağıma top değmesin. Değerse kaybedeceğim. Sakatlayacaklar, kötü davranacaklar ve ben idmanı top değmeden geçeyim” diye diye 1 yılı bitirdim Başakşehir’de.

'FUTBOLU BIRAKACAĞIM' DEDİM

19 yaşında sözleşmem bitti. 'Baba, futbolu bırakacağım' dedim. Babam saçmalama dedi, ikna etti beni. 3. Lig, benim kariyerimin sonu olacaktı ama şükür Erzincan dönemim çok iyi geçti.

NASIL BÖYLE DAVRANILIR?

16-17 yaşında bir futbolcu kafa yapısı ile idmana çıkıyor. Ve bu sizin büyük işler başarmasını beklediğiniz bir çocuk. Bu futbolcuya, çocuğa siz nasıl davranırsınız! İngiltere’de Phil Foden kaç yaşında sahaya çıktı da oynadı! Foden’a, A takımdan bir büyüğü ‘Sen bu topu niye kaybediyorsun’ diye bağırıp üzerindeki kendi yeleğini yırtacak, duvarı yumruklayacak, top kaybettin diye sana küfredecek, senin yanına gelip tehdit edecek. Bu mümkün mü? Burada mümkün. Şu anda Türk futbolunda Arda Güler’e, Emirhan’a, gençlerimize nasıl davranılıyorsa, pamuklara sarmamız lazım. Çünkü onlar bir değer. Belki 10-15 hatta 20 yıl bizi Avrupa’da temsil edebilecek isimler.

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HAYALİM PREMİER LİG

Konuşulanlar çok güzel ama tabii ki ama benim devam eden bir sözleşmem var! Kulübüm o görüşmelere onay vermediği sürece ben hiçbir takımla konuşamam. O konular benden bağımsız şekilde ilerliyor.

Hayalim tabii ki Premier Lig... Bence bütün futbolcuların hayalidir. Çünkü gerçekten en güzel, en iyi futbolun oynandığı lig olduğunu düşünüyorum. Ama kendi futbolum açısından dersek Almanya ve İspanya Ligi benim için uygun diye düşünüyorum. İnşallah, Allah nasip eder de oralara gidebilirsem başarılı olabileceğimi düşünüyorum.

TERİM'İN GÖREVDEN ALINMASI ŞAŞIRTTI MI?

Biz futbolcular olarak gidişattan memnun değildik. Bu gidişatı düzeltmek için futbolcular olarak çok çalışıyorduk. Böyle bir şey beklemiyorduk tabii ki! Ani gelişen bir haber. Bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi de o zaman kestiremiyorduk. Başımızda hoca vardı, sorumlu o gözüküyordu ama sahaya çıkan oyuncular olarak sorumluluğun aslında bizde olduğunun hepimiz farkındaydık. Bu yönden Fatih hoca görevden alındıktan sonra kendimizi de takım olarak suçlu hissettik. Çünkü sahadaki performansı verenler, bu sonuçların ortaya çıkmasında söz sahibi olan futbolculardır.

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AYRILMASINA ÜZÜLDÜK

Çok fazla üzüldük. Çünkü beni Galatasaray’a kazandıran Fatih Terim’dir. Bana o özgüveni veren, güvenen Fatih hocadır. Benim için yeri farklıdır. Zor zamanlarda bile bana destek olmuştur. Saha içinde o sorduğunuz özgüveni aşılayan Fatih hocadır. Saha içinde özgürlük verdi bana. Neler yapabileceğimi, benim karakterime, yeteneğime güvenip o özgüveni aşılayan Fatih hocadır. Onun benim için yeri özel ve farklıdır. Türk futbolunda yaptıkları hiçbir zaman bitmez. Fatih hocanın Türk futboluna kattıkları çok özel ve farklıdır. Bu sene başarısızlık olmuştur. Ama bunu sadece Fatih hocaya yıkmamak lazım.”

TORRENT ÇİZGİDE İSTİYOR

Fatih hoca kaleye daha yakın, içerde, merkezde oynamamızı isterdi. Torrent ise daha çok çizgide oynamamı istiyor. İki farklı sistemde oynuyorum. Alışmak tabii ki zor oluyor ama kendini saha içine verdiğin zaman bir an önce odaklanıp, sisteme adapte olabiliyorsun. İki hocam da takım savunmasını çok fazla istiyordu.

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ŞENOL GÜNEŞ'E KIRGINLIĞI VAR MI?

Gönül kırıklığı değil! Şenol hoca gerçekten bu ülke futbolu için çok önemli şeyler başarmış, katmış bir hocamızdır. Tabii ki başarısızlık oldu. Oradan A’dan Z’ye takım olarak herkesindir suç. Belki de oynamamış olmamıza rağmen biz de suçluyuzdur. Bir başarısızlık varsa sadece birkaç isme yıkmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki, oynamayı her futbolcu ister. Ben de çok isterdim. Ama kırgınlık diye nitelendirmek istemiyorum bunu.