Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu! İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak?

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İstinaf Mahkemesi, Galatasaray’ın yarın yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna tedbir kararı koydu. Bu durumda sarı-kırmızılılarda seçim iptal oldu.

Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti.

Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.

DÜN YENİDEN MAHKEMEYE BAŞVURULDU

Önceki başvurunun sahibi olan genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Akşam saatlerinde çıkan haberlerde seçimin iptal olduğu iddia edilmiş ancak kulübe konuyla ilgili bir mahkeme kararı ulaşmamıştı.

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İSTİNAF MAHKEMESİ TEDBİR KOYDU! SEÇİM İPTAL

Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu. Böylece Galatasaray'ın başkanlık seçimi iptal oldu.

Daire kararında, davacı Fırat Develioğlunun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Davacı Fırat Develioğlunun tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir"

"KAZANANIN GALATASARAY OLACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Fırat Develioğlunun avukatı Eser Çömlekçioğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim yasal haklarını kullandı. Arkasında bir şey araştırmak gereksizdir. Bugün bana çok soruluyor 'Başkan adayı kim olur?', 'Fırat Bey olacak mı?' diye. Aday olmasının önünde bir engel yok ama konumuz bu olmamalı. Biz yasal hakkımızı kullandık ve hukuken olması gereken oldu. Bugün bu konu tartışılabilir ama kısa bir süre sonra bunun kulübün menfaatine olduğu net bir şekilde görülecektir. Bazı grupların aleyhine olan durumun sanki kulüp ve camia aleyhineymiş gibi servis edilmesi doğru değildir. Nihayette kazananın Galatasaray olacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK: YAZIKLAR OLSUN KALIBINIZA

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, seçimin iptal olmasının ardından yaptığı paylaşımda; "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." ifadelerini kullandı.

YUSUF GÜNAY: "HUKUKA AYKIRI"

Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi yöneticilik yapan Yusuf Günay, dün akşam yaptığı "Maskeli baloda sona doğru" paylaşımının ardından bugün de "İstinaf mahkemesinin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır." şeklinde bir paylaşım yaptı.

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ABDURRAHİM ALBAYRAK: "SEÇİM YARIN OLMALIDIR"

Mustafa Cengiz dönemi asbaşkanı Abdurrahim Albayrak da yaptığı paylaşımda; "Galatasaray’da yarın seçim olmalıdır. Ben şahsen seçimin yapılacağına bütün kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Spor Arena'nın ulaştığı bilgilere göre Galatasaray'da yeniden bir seçim takvimi açıklanacak. En erken 3 hafta sonra yeni seçim yapılabilecek. Mevcut başkan Burak Elmas, yeniden yapılacak seçimde aday olabilecek.

SÜRECİN BAŞINDAN BU YANA NE OLMUŞTU?

10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray’ın 26 Mart’ta yapılan mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı vermişti.

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Valilik, 26 Mart'da düzenlenen olağan mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle dava açmış ve 10. Asliye Mahkemesi, 30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasına karar vermişti.

Davacı Fırat Develioğlu'nun, davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne açtığı dernek genel kurulunun iptali istemli dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tensip kararına varmıştı.

DAVACI FIRAT DEVELİOĞLU: ANAYASAL HAKKIMI KULLANDIM

Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması için dava açan Fırat Develioğlu, kararla ilgili şunları söylemişti.

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Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray bu şekilde yönetildiği sürece kaçınılmaz bir şekilde kaosların içine çekilecektir. Buna 'dur' demek için bir taraftar olarak, birey olarak anayasal hakkımı kullandım. Tepkiler elbet olacaktır ama taraftarımız beni anlayacaktır. İnşallah kulübümüz hakkında hayırlı olur. Fırat Develioğlu

GALATASARAY KARARA İTİRAZ ETTİ, TEDBİR KALKTI

Galatasaray Spor Kulübü, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz etti. İtiraz sonrası yapılan duruşmanın ardından seçimdeki tedbir kararı kalkmış ve seçim süreci devam etmişti.

Seçim maratonunda 2 güne girilirken yeniden başvurulan üst mahkeme, seçime tedbir konulmasına hükmetti ve seçim iptal oldu.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI EŞREF HAMAMCIOĞLU, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI

GALATASARAY BAŞKAN ADAYUI METİN ÖZTÜRK, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI