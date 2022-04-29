Galatasaray'da Victor Nelsson'la yollar ayrılabilir! İki önemli talip | Transfer Haberleri

Haberin Devamı

Sezon başında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson'un Avrupa'dan talipleri artıyor. Sarı kırmızılı takımın başarılı savunmacısı sezon sonunda Avrupa'nın yolunu tutabilir...

AS gazetesinin haberine göre İspanyol ekibi Sevilla, Jules Kounde'nin ayrılık ihtimaline karşı Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısını alternatif olarak belirledi. Kounde takımdan ayrılırsa Sevilla, Nelsson için teklif yapabilir.

MİLAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

23 yaşındaki stoper için İtalya'dan da dev bir talip var. Bu sezon Serie A'da şampiyonluğa koşan Milan'ın gözü de Nelsson'un üzerinde.

Galatasaray'ın 7 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayı 40 resmi maçta sırtına geçirdi. Nelsson'un savunmada Marcao ile uyumu da sezon boyunca dikkat çekti.

Haberin Devamı

Transferin gerçekleşmesi durumunda sarı kırmızılıların önemli bir bonservis geliri elde etme şansı bulunuyor.

GALATASARAY'DA MUTLU: TARAFTAR ÇOK ÖZEL

Nelsson son Altay maçının ardından açıklamalar yaparken sarı kırmızılı taraftarlara da övgülerde bulunmuştu.



Sarı kırmızılı taraftarlarla arasında özel bir bağ olduğunu belirten Victor Nelsson, "Galatasaray taraftarları özel. Onlar gerçekten inanılmaz. Hep yanımızdalar. Onlarla aramda özel bir bağ var. İyi top oynadık, erken de bir gol attık. İlk yarıda 3-4 fırsat bulduk. Bazen atamıyorsunuz. İkinci yarıda daha şiddetli mücadele oldu. Gol yemedik, rahat oynadık. Tedbirli oynadık. Güzeldi, 3 puan aldık ve İstanbul'a bu şekilde dönüyoruz." dedi.

Victor Nelsson kimdir?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek şehrinde doğdu. Nordsjaelland altyapısında futbola başlayan Nelsson, 2016'da 18 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edildi. Genç yaşına rağmen formayı kapan ve Nordsjaelland'da geçirdiği 3 yılda toplam 98 maça çıkan Danimarkalı stoper, Temmuz 2019'da ülkenin köklü ekiplerinden Kopenhag'a 3.6 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

Kopenhag'a kısa süre içerisinde uyum sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, eski takımındaki form grafğini burada da yükseltti. İstikrarlı bir grafik çizen Nelsson, Kopenhag formasıyla toplam 86 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

Haberin Devamı

Danimarka alt yaş grup milli takımlarının vazgeçilmez ismi olan Nelsson, Kasım 2020'de ilk kez Ebbe Sand tarafından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

1.85 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Nelsson, stoperin yanı sıra ön libero olarak da forma giyebiliyor.

Galatasaray Nelsson için eski kulübüne 7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.